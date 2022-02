L'équipementier automobile Valeo prévoit une baisse de sa marge bénéficiaire principale en 2022

Le groupe, spécialisé dans la conception, la production et la vente de composants et de services pour le secteur automobile, a annoncé une marge sur le bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement de 13,4 % en 2021, conformément à ses propres prévisions.

Toutefois, son flux de trésorerie disponible de 292 millions d'euros (327,36 millions de dollars) est inférieur à la fourchette d'objectifs de 330 à 550 millions d'euros annoncée précédemment.

Valeo a également fourni de nouvelles perspectives à moyen terme, indiquant qu'il vise à augmenter ses ventes de première monte d'environ 13% et à surperformer le marché de plus de 5% sur la période 2021-2025, grâce à la reprise des volumes.

(1 $ = 0,8920 euros)