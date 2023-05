L'industrie critique la faiblesse de l'examen à l'Office européen des brevets

MUNICH (dpa-AFX) - Une initiative de 21 entreprises demande à l'Office européen des brevets (OEB) de procéder à des examens plus approfondis. "Nous avons l'impression que l'OEB se préoccupe avant tout de traiter le plus grand nombre possible de brevets", a déclaré à l'agence de presse allemande Beat Weibel, responsable des brevets chez Siemens, qui a lancé la charte de qualité des brevets industriels (IPQC). Selon lui, les examinateurs sont soumis à une pression de production toujours plus forte et ne sont donc plus en mesure de procéder à des examens suffisamment approfondis.

Jorg Thomaier, responsable des brevets chez Bayer, qui fait également partie de l'IPQC, partage également les préoccupations de Weibel. "Auparavant, l'OEB était connu pour la longueur de ses examens", a-t-il déclaré à la dpa. Maintenant, les choses vont certes plus vite, "mais en contrepartie, le taux de révocation dans la procédure de recours des brevets a augmenté". Des brevets fiables sont toutefois importants, a-t-il souligné. Il est important qu'ils "ne tombent pas au premier coup de vent d'un examen".

En comparaison mondiale, la qualité de l'OEB n'est pas mauvaise, a déclaré M. Thomaier. "Mais elle est bien loin de ce qu'elle était autrefois : l'étalon-or clair. Et c'est là que nous voulons revenir en tant qu'industrie". Une solution centrale à ses yeux et à ceux de Weibel : plus de personnel. "Pour le moment, nous avons l'impression que les capacités ne sont pas suffisantes", a déclaré Thomaier.

A l'OEB, on souligne en revanche que la qualité des recherches de brevets est "toujours la priorité absolue". De nombreux pays considèrent son travail "comme une référence mondiale en matière de qualité des brevets". Cela se reflète également dans les sondages. Certains chiffres utilisés par l'IPQC sont en revanche inexacts./ruc/DP/zb