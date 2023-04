La Foire de Hanovre a ouvert ses portes - Scholz : 'Heureux que les choses reprennent'.

HANOVRE (dpa-AFX) - Après trois années de restrictions Corona, la plus grande exposition industrielle du monde, la Foire de Hanovre, reprend son rythme de croisière. Le chancelier allemand Olaf Scholz, le président du pays partenaire, l'Indonésie, Joko Widodo, et des représentants du monde économique et politique ont inauguré l'exposition dimanche soir. Avec environ 4000 participants, le salon entend renouer avec la période précédant la pandémie. Jusqu'à vendredi (21 avril), elle présente des nouveautés en matière de construction de machines et d'installations, d'électrotechnique et de technologies de protection climatique.

Scholz espère donner des impulsions à une industrie compétitive et à la transformation vers la neutralité carbone. "Je suis très heureux que la foire de Hanovre reprenne", a déclaré le politicien SPD. Elle avait été annulée en 2020 et avait ensuite dû réduire considérablement son programme. L'édition actuelle, plus grande, traite de plusieurs thèmes centraux "qui ont un rapport avec le renouveau industriel que nous voulons réaliser en Allemagne", a déclaré Scholz - et avec "la reprise qui est possible si nous faisons avancer tous les investissements nécessaires pour que nous restions une nation industrielle de premier plan".

Les entreprises ont critiqué le fait que certains pays de l'UE, comme la République fédérale, perdent de leur attractivité en tant que sites d'implantation. Selon l'industrie, cela est dû à des prix de l'énergie trop élevés, à une trop grande bureaucratie et à des procédures d'autorisation trop longues. M. Scholz a souligné qu'il était important que "nous soyons présents lorsqu'il s'agit d'avoir une économie neutre en CO2 et de permettre en même temps la création de bons emplois ici dans le pays". Les technologies permettant une utilisation plus efficace de l'énergie, l'utilisation de l'intelligence artificielle et l'économie de l'hydrogène seront également au cœur des débats à Hanovre.

Scholz a souligné qu'il fallait surtout accélérer la mise en œuvre de la transition énergétique : "Tant de choses ont été laissées en suspens ces dernières années. Mais nous sommes en train de les rattraper". Pour atteindre les objectifs de protection du climat, il faudrait installer en Allemagne jusqu'à cinq éoliennes par jour en moyenne, ainsi que des installations solaires sur une surface équivalente à plus de 40 terrains de football. "Ce sera un tour de force".

Le rythme accéléré de la planification et de la mise en place des premiers terminaux de gaz naturel liquéfié (GNL) après le début de la guerre en Ukraine doit maintenant "servir de référence", a déclaré Scholz. Cependant, le manque de personnel qualifié, en particulier dans les métiers techniques, est également un problème et il faut davantage d'experts étrangers pour y remédier.

La ministre fédérale de la Recherche, Bettina Stark-Watzinger (FDP), a cité l'accord technologique avec Taïwan comme un exemple de bonne coopération internationale. "Prenons toujours de telles mesures lorsqu'elles sont possibles, osons dans la recherche et dans l'économie !", a-t-elle déclaré. La Chine, qui revendique Taïwan, avait vivement critiqué sa visite à Taipei en mars. Mais en Allemagne aussi, "nous devons faire nos devoirs et rester un partenaire attractif", a déclaré Mme Stark-Watzinger. La concurrence mondiale est devenue plus rude, a-t-il ajouté.

Le chef de l'association allemande de l'électronique et du numérique ZVEI, Gunther Kegel, a appelé les responsables politiques à promouvoir davantage l'innovation et à réduire la bureaucratie de manière plus déterminée. "Les entreprises ont gagné de manière spectaculaire en compétences numériques", a-t-il déclaré. Mais la surréglementation et les exigences trop détaillées représentent "une charge presque insurmontable pour nos petites et moyennes entreprises". Scholz a reconnu que "nous avons besoin de moins de bureaucratie et de procédures plus rapides". Le ministre-président de Basse-Saxe, Stephan Weil (SPD), a déclaré que "c'est une période où l'innovation est nécessaire et urgente".

Widodo a annoncé que son pays - la plus grande économie d'Asie du Sud-Est - souhaitait également passer progressivement à un approvisionnement énergétique "vert" dans les années à venir. Les dommages causés à la forêt tropicale et les incendies de forêt ont déjà diminué, et toutes les centrales électriques au charbon indonésiennes devraient être fermées d'ici 2050. Les investisseurs allemands sont "invités à participer à la construction de cette économie "verte"". Scholz a déclaré qu'il s'engageait à ce que l'accord de libre-échange entre l'UE et l'Indonésie, dont on parle depuis longtemps, prenne forme rapidement. "Ainsi, d'un seul coup, un espace économique commun de bien plus de 700 millions de personnes verrait le jour".

Des militants des droits de l'homme indonésiens et des représentants d'Amnesty International ont manifesté devant le centre de congrès de Hanovre. Lors d'une veillée, ils ont critiqué le fait que les droits des habitants des zones d'extraction de matières premières et des régions minières sont souvent violés /jap/DP/zb.