La Maison Blanche lance une campagne visant à former davantage de travailleurs dans le domaine du haut débit, de la construction et des véhicules électriques.

Le "Talent Pipeline Challenge" encouragera les employeurs et les gouvernements des États et des collectivités locales à utiliser 800 millions de dollars de fonds de formation professionnelle provenant de la loi sur l'infrastructure bipartisane de 1 000 milliards de dollars, ont-ils déclaré. Des milliards supplémentaires proviendront du plan de sauvetage American Rescue Program afin de stimuler l'offre de travailleurs pour des emplois de haute qualité.

Le secrétaire américain au travail, Marty Walsh, le directeur du Conseil économique national, Brian Deese, la directrice du Conseil national de politique intérieure, Susan Rice, et d'autres hauts fonctionnaires rencontreront à la Maison Blanche des dirigeants du géant des télécommunications AT&T, de Bechtel, la plus grande entreprise de construction américaine, de l'allemand Siemens AG, des dirigeants syndicaux et des experts en main-d'œuvre afin de partager des idées sur la manière de former davantage de travailleurs pour des emplois bien rémunérés dans ces secteurs.

Le programme s'inspire de l'initiative prise en décembre dernier pour former davantage de chauffeurs routiers afin de réduire les embouteillages dans la chaîne d'approvisionnement.

"Il s'agit d'un appel à l'action à l'échelle nationale pour les employeurs, les prestataires d'éducation et de formation, les États, les gouvernements locaux, tribaux et territoriaux, et les organisations philanthropiques, afin de prendre des engagements tangibles qui soutiennent le développement équitable de la main-d'œuvre" dans les trois secteurs, a déclaré la Maison Blanche.

L'initiative intervient alors que la Maison Blanche cherche à contrer les craintes croissantes concernant une possible récession et une inflation élevée, tout en soulignant les gains en matière d'emploi - notamment pour les jeunes et les travailleurs issus des minorités - au cours de l'année écoulée.

Elle vise à promouvoir la création et l'expansion des programmes d'apprentissage et de certification des compétences, tout en encourageant les entreprises, les États et les collectivités locales à soutenir les travailleurs en leur offrant un meilleur accès aux services de garde d'enfants et de transport.

Le département du travail a également lancé une campagne sur les "bons emplois" pour mettre en avant les droits des travailleurs à la négociation collective et organisera son propre sommet sur l'emploi le 21 juin, suivi d'un autre événement de la Maison Blanche sur la main-d'œuvre le 27 juin.