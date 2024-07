(nouveau : détails)

REDMOND/BERLIN (dpa-AFX) - Une mise à jour logicielle défectueuse a provoqué des perturbations de grande ampleur dans le monde entier. Des vols ont été annulés, des hôpitaux ont annulé des opérations, des chaînes de télévision ont rencontré des difficultés. Certains clients des banques n'ont pas pu obtenir d'argent aux distributeurs automatiques et les magasins d'alimentation ont dû fermer temporairement. Ce n'est qu'au bout de plusieurs heures que le problème de logiciel a été résolu vendredi. Mais les conséquences se sont fait sentir plus longtemps.

"D'après les déclarations des entreprises concernées, il n'y a aucun indice de cyber-attaque", a déclaré un porte-parole du ministère fédéral de l'Intérieur. La cause serait apparemment une mise à jour défectueuse d'un système de sécurité informatique appelé "Falcon Sensor" du fabricant Crowdstrike. La société de sécurité informatique basée au Texas a confirmé l'erreur.

De nombreux passagers aériens touchés

La panne a entraîné des problèmes dans de nombreux pays. En Allemagne, l'aéroport de Berlin a dû temporairement suspendre une grande partie de ses activités et plusieurs compagnies aériennes ont annoncé des restrictions. Chez la compagnie néerlandaise KLM, le trafic aérien a été temporairement presque totalement interrompu. Des problèmes ont été rencontrés dans de nombreux aéroports, notamment à Munich, Hambourg, Koln et Stuttgart, et à l'international, notamment à Majorque et à Varsovie.

L'épicier Tegut a fermé temporairement ses 340 magasins dans toute l'Allemagne. Selon les banques, les distributeurs automatiques de billets ont connu des problèmes temporaires avec les cartes de certains fournisseurs, et dans certaines pharmacies, les patients ont eu des difficultés à envoyer des ordonnances électroniques.

Les administrations sont affectées

L'hôpital universitaire du Schleswig-Holstein a annulé toutes les opérations prévues pour vendredi à Kiel et Lübeck, des informations similaires ont été communiquées par les Pays-Bas. Des problèmes informatiques ont également affecté les administrations des districts et des villes, notamment dans le Schleswig-Holstein, la Rhénanie-du-Nord-Westphalie et le Bade-Wurtemberg. A Munich, les citoyens n'ont temporairement pas pu immatriculer de voiture.

Selon le ministère fédéral de l'Intérieur, les opérateurs d'infrastructures critiques ont été touchés. Les infrastructures critiques comprennent notamment les fournisseurs d'énergie, les transports et la circulation, l'administration publique, les hôpitaux, l'eau potable, les eaux usées et les télécommunications. Allianz, Siemens, BMW et Mercedes-Benz ont confirmé les perturbations sur demande. L'armée allemande n'a pas été touchée, selon le gouvernement.

Cause dans un logiciel pour ordinateurs Windows

Crowdstrike a souligné qu'il ne s'agissait pas d'une cyberattaque ni d'un incident de sécurité. Selon l'entreprise, l'erreur logicielle se trouvait dans une mise à jour du logiciel pour les ordinateurs Windows. Le géant du logiciel a également publié des instructions sur la façon de restaurer les PC Windows Cloud à leur état antérieur à la mise à jour défectueuse.

Crowdstrike a souligné à midi que le problème avait été identifié et corrigé. La société de sécurité informatique a renvoyé ses clients à une nouvelle mise à jour. Mais des problèmes ont persisté par la suite : La compagnie aérienne Eurowings a annulé à midi plus de 50 vols en Allemagne ainsi qu'au départ et à destination du Royaume-Uni afin de soulager ses systèmes informatiques.

L'Office fédéral se penche sur les fournisseurs de logiciels

Selon l'Office fédéral de la sécurité des technologies de l'information (BSI), il faudra peut-être encore un peu de temps avant que les problèmes ne soient totalement résolus. "Dans le pire des cas, chaque ordinateur affecté devra être traité individuellement", a déclaré la présidente de l'Office, Claudia Plattner. Elle a ajouté qu'après la crise, il faudrait discuter de la manière dont l'assurance qualité est assurée chez Crowdstrike et chez Microsoft.

L'onde de choc de la panne de logiciel a été ressentie dans le monde entier : Le gouvernement australien a convoqué une réunion d'urgence. La chaîne de télévision Sky News a diffusé un arrêt sur image temporaire. Selon les informations de CNN, des hôpitaux ont été touchés en Israël et de nombreux magasins en Nouvelle-Zélande. Les paiements par carte de crédit ne fonctionnaient plus, et dans de nombreux endroits, le mot d'ordre était "cash only", selon un rapport du journal "New Zealand Herald". Aux États-Unis, l'autorité de l'aviation civile (FAA) a suspendu les vols de compagnies aériennes comme United, American et Delta. La compagnie aérienne européenne à bas prix Ryanair a également évoqué des problèmes.

Avec la concentration dans l'industrie du logiciel, il arrive souvent que de nombreuses entreprises soient touchées par les problèmes de certains fournisseurs. Par exemple, une cyberattaque contre le fournisseur américain de services informatiques Kaseya en 2021 a été ressentie jusqu'en Suède, où la chaîne de supermarchés Coop a dû fermer presque tous ses magasins./bf/DP/nas