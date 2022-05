Siemens et ses partenaires Orascom Construction et Arab Contractors ont signé un important contrat avec l’Egypte, portant sur la construction d’environ 2 000 kilomètres de voies ferrées à grande vitesse. La part de Siemens se monte à 8,1 milliards d’euros. Il s’agit de la plus grosse commande de l’histoire du groupe. En Bourse, cela permet au titre de progresser de 3,41% à 126,02 euros par action. De son côté, Alstom, le concurrent français, recule de 0,23% à 25,95 euros.



Le contrat inclut également la livraison de trains, d'un système de signalisation et un accord de maintenance de 15 ans. Dans le détail, Siemens fournira à l'Egypte 41 trains à grande vitesse Velaro, 94 rames de trains régionaux haute capacité Desiro et 41 locomotives de fret Vectron.



Ce nouveau réseau ferroviaire sera composé de trois lignes et permettra de relier 60 villes en Egypte, avec des trains pouvant atteindre un maximum de 230 km/h. Il représentera le 6ème plus important réseau ferré à grande vitesse dans le monde.



Pour mener à bien ce chantier, le consortium formé par Siemens, Orascom et Arab Contractors devrait créer directement jusqu'à 40 000 emplois localement.