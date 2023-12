WASHINGTON - L'année dernière, un vétéran des logiciels de la Silicon Valley a pris la tête d'une startup dans son pays natal, la Chine, comme le montrent les archives de la société. La startup a expliqué aux investisseurs potentiels qu'elle vendrait des logiciels de conception de microprocesseurs qui sont principalement disponibles auprès d'une poignée de grandes entreprises occidentales.

L'outil logiciel convoité et hautement spécialisé, connu sous ses initiales OPC, est utilisé dans la conception de nombreuses puces et est crucial pour la conception de puces avancées.

La production de puces avancées est l'une des luttes technologiques les plus controversées qui divisent actuellement les États-Unis et la Chine dans leur lutte pour la suprématie économique et militaire. Washington tente de limiter l'accès de la Chine aux outils sensibles de conception de puces électroniques.

La stratégie de la startup, baptisée SEIDA, montre pourquoi cet effort d'endiguement est si difficile à mettre en œuvre.

Avant de devenir directeur général de SEIDA, Liguo "Recoo" Zhang a vécu aux États-Unis suffisamment longtemps pour obtenir une résidence permanente et acheter une maison dans la Silicon Valley, selon des personnes connaissant bien sa carrière et des documents publics examinés par Reuters.

Il était employé par Siemens EDA, une unité américaine du géant industriel allemand Siemens AG qui domine le marché chinois pour la technologie même que SEIDA a déclaré aux investisseurs qu'elle avait l'intention de vendre dans ce pays. Au moins trois autres collègues d'origine chinoise de Siemens EDA ont rejoint Zhang à la SEIDA.

Dans une présentation du plan d'affaires 2022 préparée pour les investisseurs, SEIDA a qualifié OPC de "technologie indispensable" et a déclaré qu'elle offrirait l'outil au début de l'année 2024. Selon la SEIDA, une version chinoise du produit "briserait le monopole étranger" et aiderait la Chine à devenir autonome dans le domaine de la technologie des puces. L'objectif ultime de la SEIDA, selon une diapositive : "Devenir le leader mondial de l'OPC".

La présentation a attiré de puissants investisseurs chinois.

L'un d'entre eux, comme le montrent de récents documents d'entreprise examinés par Reuters, est une branche d'investissement de Semiconductor Manufacturing International Corp, ou SMIC. Cette société, soutenue par l'État et basée à Shanghai, est le principal fabricant chinois de microprocesseurs. Washington interdit aux entreprises américaines de fournir des technologies à SMIC sans licence spéciale, car son travail présumé avec l'armée chinoise est considéré comme une menace pour la sécurité nationale américaine.

SMIC n'a pas répondu aux demandes de commentaires de Reuters concernant l'investissement ou les restrictions américaines.

Lors d'une récente visite au siège de SEIDA à Hangzhou, dans l'est de la Chine, une réceptionniste a dit à Reuters que Zhang n'était pas disponible pour une interview. Dans un courriel envoyé après la visite, Peilun "Allen" Chang, directeur général de SEIDA, a déclaré que le prospectus examiné par Reuters était "obsolète".

Les objectifs de la société ont évolué, a-t-il écrit, ajoutant que ses bailleurs de fonds sont principalement des "institutions privées et des particuliers". M. Chang n'a pas voulu préciser le montant des capitaux levés par la SEIDA ni les produits qu'elle entend désormais commercialiser, affirmant que son plan d'entreprise fait l'objet d'une "évaluation continue".

Siemens EDA a confirmé dans un communiqué le départ de M. Zhang et de trois autres collègues. L'entreprise a déclaré qu'elle considérait SEIDA comme un "concurrent potentiel", mais a refusé de faire d'autres commentaires.

Reuters n'a pas pu déterminer si SEIDA avait progressé vers la vente d'OPC, abréviation de optical proximity correction (correction de proximité optique). Le logiciel est couramment utilisé pour la conception de nombreuses puces électroniques et fait partie d'un ensemble plus large de technologies connues sous le nom d'automatisation de la conception électronique, ou EDA. Ces outils peuvent aider à concevoir des puces susceptibles de faire progresser de nouvelles technologies stratégiques telles que l'intelligence artificielle, l'informatique quantique et les vols hypersoniques.

Depuis le lancement du SEIDA en octobre 2021, le gouvernement américain a redoublé d'efforts pour limiter l'accès de la Chine aux outils EDA, développés et vendus principalement par des entreprises américaines.

Par le biais de contrôles à l'exportation et d'autres restrictions, Washington vise à empêcher la Chine d'obtenir un savoir-faire qui pourrait lui permettre d'égaler les progrès réalisés par les États-Unis et leurs alliés dans le domaine des micropuces, notamment Taiwan, l'île autonome revendiquée par la Chine et premier fabricant mondial de puces.

Dans des échanges de courriels avec Reuters, M. Chang a déclaré que les restrictions américaines étaient l'une des raisons pour lesquelles M. Zhang et ses collègues avaient quitté Siemens EDA pour SEIDA. Les restrictions, a-t-il écrit, ont limité leurs opportunités d'affaires chez Siemens EDA, "réduisant les possibilités d'avancement de carrière et d'implication dans des projets clés".

La SEIDA respecte les règles américaines et chinoises, a ajouté M. Chang.

Ni la SEIDA ni ses dirigeants n'ont été accusés d'actes répréhensibles. Et Reuters n'a aucune preuve que SEIDA utilise des connaissances ou des technologies qui pourraient être considérées comme exclusives par Siemens EDA ou d'autres. M. Chang a déclaré que SEIDA disposait d'un "processus de contrôle rigoureux garantissant qu'il n'y a pas de violation de la propriété intellectuelle d'autrui".

Les experts du secteur et les personnes au fait des efforts déployés par Pékin pour contourner les restrictions imposées par les États-Unis en matière de transfert de technologie affirment que le lancement de SEIDA s'inscrit dans la lignée des entreprises chinoises qui s'appuient sur le savoir-faire étranger. Même si les dirigeants de SEIDA n'ont pas pris la propriété de leur ancien employeur, les technologies concernées sont si complexes que seules des années d'expérience avec les fournisseurs existants leur permettraient d'offrir des produits similaires.

"Le moins que l'on puisse dire, c'est que le développement d'OPC à partir de zéro, sans accès à la propriété intellectuelle existante, serait un défi dans ce laps de temps", a déclaré Jan-Peter Kleinhans, directeur de la technologie et de la géopolitique à la Stiftung Neue Verantwortung, un groupe de réflexion berlinois qui a étudié le marché chinois des outils d'EDA.

L'histoire de SEIDA, qui n'a pas été rapportée précédemment, illustre les défis auxquels l'Occident est confronté pour contrecarrer le développement chinois de la technologie avancée des micropuces. Malgré les efforts de Washington pour ralentir l'acquisition par la Chine de la technologie des puces, Pékin s'empresse d'encourager le développement national, d'attirer des experts expatriés et de combler son retard dans le secteur.

Un porte-parole du ministère chinois des affaires étrangères a déclaré dans un communiqué que les États-Unis "abusent des mesures de contrôle des exportations" et "appliquent des sanctions unilatérales illégales et une juridiction de longue portée aux entreprises chinoises".

La Chine, a ajouté le porte-parole, a adopté des lois pour protéger la propriété intellectuelle et "se conforme aux règles internationalement acceptées". Les avancées technologiques en Chine, poursuit le communiqué, "ne sont pas le résultat d'un vol, ni d'un brigandage, mais sont le fruit de l'ingéniosité et du travail acharné des Chinois".

Les responsables américains ont déclaré à plusieurs reprises que les efforts déployés par la Chine pour s'approprier les technologies occidentales constituaient l'une des plus grandes menaces à long terme pour l'économie et la sécurité des États-Unis. Ils se sont montrés particulièrement préoccupés par la capacité de la Chine à utiliser des puces avancées, et les puissants processeurs qu'elles permettent, pour son armée en plein essor.

"Jamais les contrôles à l'exportation n'ont été aussi essentiels à notre sécurité nationale", a déclaré Matthew Axelrod, secrétaire adjoint au commerce des États-Unis chargé de l'application des lois sur les exportations, lors d'une audition du Congrès à Washington ce mois-ci.

Le porte-parole du ministère chinois des affaires étrangères a déclaré que de telles préoccupations reflétaient "une mentalité hégémonique et de guerre froide".

Si les règles d'exportation peuvent retarder les progrès de Pékin, les experts de l'industrie affirment qu'il est peu probable qu'elles freinent le développement de la technologie des puces par la Chine. "Les États-Unis se couchent sur les rails pour tenter d'arrêter les Chinois, mais ils ne feront qu'accélérer les choses", a déclaré Michael Bruck, ancien directeur général du fabricant de puces Intel Corp. en Chine. "Cela poussera la Chine à être plus indépendante.

Le gouvernement chinois a fait de sa volonté d'obtenir des puces plus sophistiquées une pièce maîtresse de ses plans stratégiques.

L'année dernière, après l'annonce de nouvelles restrictions par Washington, Pékin a déclaré que le gouvernement dépenserait 143 milliards de dollars pour stimuler le secteur national des puces. Dans le cadre d'un programme distinct appelé "Mille talents", le gouvernement offre des emplois, des logements et d'autres incitations aux experts chinois qui reviennent de l'étranger après avoir travaillé dans le domaine des sciences et des technologies.

Ce programme, qui existe depuis plus de dix ans, a été critiqué par Washington car il est considéré par certains comme un mécanisme permettant à la Chine d'obtenir illégalement des droits de propriété intellectuelle à l'étranger.

En mai dernier, le Federal Bureau of Investigation (FBI) des États-Unis a arrêté un ingénieur en logiciel basé en Californie, accusé de violation de secrets commerciaux. Dans une déclaration sous serment du FBI relative à cette affaire, les enquêteurs ont déclaré que l'ingénieur, Liming Li, avait volé des millions de fichiers à deux employeurs américains non identifiés.

L'un des employeurs, selon la déclaration sous serment, a trouvé sur l'ordinateur portable de Li un dossier contenant des documents relatifs à "Thousand Talents". Selon le FBI, les dossiers d'entreprise volés comprenaient des documents non spécifiés liés à la "sécurité nationale, à la non-prolifération nucléaire et à la lutte contre le terrorisme".

Li a plaidé non coupable. Son avocat, Daniel Olmos, s'est refusé à tout commentaire.

Cette année, Reuters a fait la chronique de la course entre l'Occident et la Chine pour la domination dans des secteurs allant des robots tueurs aux câbles sous-marins en passant par le cryptage des communications numériques. La lutte pour la primauté dans la fabrication des puces contribuera à déterminer qui triomphera dans ces technologies et dans d'autres qui deviendront disponibles une fois que des processeurs plus rapides auront été mis au point pour les rendre possibles.

"LES LIMITES DE LA PHYSIQUE

Depuis les années 1950, les pionniers américains de la technologie des puces ont joué un rôle majeur dans la création de la plus grande économie du monde, de puissants secteurs financiers et de haute technologie, et d'une armée jusqu'à présent inégalée. Mais la croissance économique rapide de la Chine et son ambition déclarée de s'affirmer comme une puissance mondiale remettent aujourd'hui en cause cette domination.

Pendant la guerre froide, Washington a bloqué les exportations de certaines matières premières que les pays du bloc de l'Est auraient pu utiliser pour développer des armes. À l'époque, ces mesures étaient efficaces car les pays situés derrière le rideau de fer étaient déjà économiquement isolés.

Aujourd'hui, cependant, la mondialisation a rendu la plupart des industries beaucoup plus interconnectées. Les semi-conducteurs, dont le chiffre d'affaires s'élève à environ 600 milliards de dollars par an, ne font pas exception à la règle. Des matières premières à la conception et à l'assemblage, les puces sont une industrie mondiale.

"Les États-Unis ne pourront pas couper l'herbe sous le pied des Chinois comme ils l'ont fait pour les Soviétiques", a déclaré James Andrew Lewis, directeur du programme des technologies stratégiques au Center for Strategic & International Studies (CSIS), un groupe de réflexion de Washington.

L'une des ambitions communes aux deux pays est de devenir autonomes dans la fabrication de puces électroniques de pointe.

Bien que les États-Unis soient toujours à la pointe des technologies nécessaires à la conception des puces, la majeure partie de l'impression et de l'assemblage se fait en Asie. Les États-Unis dépendent fortement de la Corée du Sud pour les puces à mémoire et de Taïwan pour les puces logiques. Les puces de mémoire stockent et récupèrent les informations, tandis que les puces logiques traitent les données et exécutent les instructions.

L'année dernière, les États-Unis ont approuvé près de 53 milliards de dollars pour le programme "CHIPS for America", administré par le ministère du commerce, qui offre des incitations financières aux entreprises susceptibles d'augmenter leur production nationale. Les bénéficiaires de ces incitations ne peuvent pas partager des technologies sensibles avec la Chine et d'autres pays non alliés des États-Unis.

L'un des défis que doit relever la Chine pour créer des puces plus perfectionnées est l'accès aux outils d'EDA, tels que le logiciel OPC vanté par la SEIDA lors de ses premières campagnes de marketing.

Pour produire les puces et les cartes de circuits imprimés les plus rapides et les plus performantes, il faut les concevoir et les imprimer avec des milliards de transistors de plus en plus petits. Pour réaliser ces connexions microscopiques, l'EDA permet de concevoir et de vérifier la conception de ces circuits et de simuler leur fonctionnement dans des conditions réelles.

Mais les outils d'EDA nécessitent une puissance de traitement élevée.

Cette technologie est tellement spécialisée que certaines avancées sont commercialisées comme des percées scientifiques. NVIDIA Corp, la société californienne qui est le principal fournisseur de puces pour l'intelligence artificielle, a déclaré en mars que les progrès récents de la technologie OPC l'aideraient à pousser l'industrie des semi-conducteurs "jusqu'aux limites de la physique".

Malgré les contrôles américains à l'exportation, la Chine progresse.

En 2019, le département du commerce a placé Huawei Technologies Co, le géant chinois des télécommunications, sur sa liste d'entreprises qui ne peuvent pas acheter de technologies américaines à moins que le vendeur n'obtienne une licence spéciale. Comme pour SMIC, inscrit sur la liste noire du département un an plus tard, les États-Unis ont invoqué des problèmes de sécurité nationale.

"Nos contrôles à l'exportation sur la Chine sont conçus pour ralentir massivement l'acquisition de technologies", a déclaré Thea D. Rozman Kendler, secrétaire adjointe au commerce pour l'administration des exportations, a déclaré lors d'une récente audition au Congrès.

Néanmoins, Huawei a présenté en août un nouveau smartphone 5G équipé d'une puce sophistiquée de sept nanomètres fabriquée par SMIC. Le téléphone, dévoilé alors que la secrétaire américaine au commerce, Gina Raimondo, était en visite en Chine, a été annoncé en grande pompe. Le ministère du commerce a déclaré par la suite qu'il enquêtait pour savoir si les deux entreprises s'étaient appuyées sur des technologies américaines restreintes pour développer la puce.

Huawei s'est refusé à tout commentaire.

Prouver l'origine de certaines technologies peut s'avérer difficile.

De nombreuses avancées dans le domaine des semi-conducteurs s'appuient sur des propriétés intellectuelles existantes. En outre, la rotation du personnel au sein de l'industrie, en particulier au-delà des frontières internationales, peut compliquer les enquêtes sur les violations des règles d'exportation ou les poursuites pour vol de propriété intellectuelle. "Vous ne pouvez pas vraiment contrôler ce qu'il y a dans le cerveau des gens avec des contrôles à l'exportation", a déclaré M. Lewis du CSIS.

Alon Raphael, directeur général d'une entreprise californienne qui vend un outil permettant de détecter les défauts des semi-conducteurs, a déclaré qu'il avait appris cette leçon à ses dépens. Jusqu'en 2020, a-t-il dit, FemtoMetrix Inc. était le seul fournisseur de cette technologie, qu'elle a mis dix ans à développer.

Mais à la fin de l'année, Chongji Huang, un employé clé, a démissionné et a émergé plus tard en Chine avec une startup basée à Shanghai qui offre un produit similaire. J'avais entendu ce genre d'histoires", a déclaré M. Raphael à Reuters, "mais je me suis dit : "Non, pas ce type, c'est mon ami".

À la fin de l'année dernière, FemtoMetrix a intenté une action en justice en Californie contre la startup. Robert Shwarts, un avocat représentant Huang et sa start-up, Weichong Semiconductor Group, a déclaré à Reuters que ni Huang ni la start-up n'avaient pris quoi que ce soit à FemtoMetrix, et qu'ils n'avaient violé aucun secret commercial.

"PERMETTRE LE SUCCÈS DES PUCES"

SEIDA, la startup dirigée par des vétérans de Siemens EDA, est l'une des nombreuses startups technologiques chinoises fondées ces dernières années pour répondre à l'appel de Pékin en faveur d'un renforcement de l'industrie nationale des semi-conducteurs.

Cette prolifération peut être difficile à suivre.

De récentes modifications de la réglementation chinoise limitent l'accès aux registres des entreprises. Reuters n'a pas pu déterminer si le gouvernement chinois a joué un rôle dans le lancement de SEIDA ou si Zhang, le directeur général, ou ses collègues ont reçu des incitations de l'État pour quitter Siemens EDA et travailler dans cette entreprise.

Les journalistes ont examiné certains des documents de l'entreprise SEIDA avec l'aide de deux sociétés qui collectent et analysent les documents commerciaux chinois : Datenna, basée aux Pays-Bas, et Global Data Risk, basée à New York. Associés à des entretiens et à des documents publics, ces documents, qui remontent à octobre 2021, ont permis à Reuters de reconstituer une partie de l'histoire de la SEIDA jusqu'à présent.

Selon les documents déposés, SEIDA est détenue majoritairement par des partenariats contrôlés par Zhang et certains de ses anciens collègues de Siemens EDA qui l'ont rejoint. On ne sait pas exactement quand ces sociétés ont été créées ni par qui. Les documents montrent que les partenariats ont investi dans SEIDA en novembre 2021, quelques semaines après le lancement de la startup et avant que M. Zhang ne quitte Siemens EDA.

Le chemin de Zhang vers SEIDA a commencé chez Mentor Graphics Corp, la société prédécesseur de Siemens EDA, acquise par Siemens basé à Munich en 2017. Mentor, fondée dans l'Oregon en 1981, a été l'un des premiers à innover dans le domaine de l'EDA et est devenue l'une des trois entreprises américaines qui vendent la plupart des logiciels dans le monde entier. Au moment de son acquisition, Mentor affichait un chiffre d'affaires annuel de 1,2 milliard de dollars.

Titulaire d'une maîtrise en microélectronique d'une université de Shanghai, M. Zhang a travaillé pendant plus de dix ans chez Mentor et Siemens EDA, selon la présentation de SEIDA 2022 aux investisseurs. Avant de rejoindre la startup, il était directeur de produit chez Siemens EDA.

Zhang est aujourd'hui âgé de 44 ans, selon les registres américains et chinois. Il est devenu directeur général de SEIDA en juillet 2022, selon les documents déposés par SEIDA.

Reuters a découvert qu'au moins trois autres collègues d'origine chinoise qui ont rejoint Zhang étaient également des employés de longue date de Siemens EDA. Deux d'entre eux, Zhitang "Tim" Yu et Yun Fei "Jack" Deng, ont obtenu des doctorats dans des universités américaines, comme le montrent les dossiers académiques. Né en Chine, Yu est également citoyen américain, selon les registres américains. Deng, également né en Chine, a obtenu le statut de résident permanent légal aux États-Unis.

La SEIDA a refusé d'accorder des entretiens à Deng ou à Yu.

En vertu des nouvelles restrictions à l'exportation, les citoyens américains et les résidents permanents s'exposent à des sanctions s'ils aident des entreprises chinoises à développer ou à fabriquer des puces avancées sans licence. Ces sanctions peuvent prendre la forme de citations, d'amendes ou de peines de prison, en fonction de l'infraction commise.

M. Chang, directeur de l'exploitation, a déclaré par courrier électronique : "Nous surveillons en permanence les entreprises émergentes et existantes : "Nous surveillons en permanence les réglementations existantes et émergentes afin de nous assurer que nos activités sont conformes aux normes juridiques applicables.

Lorsqu'ils ont cherché des investisseurs l'année dernière, les dirigeants de la SEIDA ont visé haut. Dans le diaporama 2022, ils prévoyaient que l'entreprise pourrait valoir jusqu'à 700 millions de yuans, soit 99 millions de dollars, à la fin de l'année dernière. D'ici 2026, ils ont déclaré que la SEIDA espérait vendre des actions au public.

Leurs efforts ont attiré au moins un bailleur de fonds important.

En juin 2023, SEIDA a reçu un financement non divulgué de China Fortune-Tech Capital Co, ou CFTC, un véhicule d'investissement appartenant au fabricant de puces SMIC, selon les dossiers compilés par Datenna et PitchBook Data Inc, une société de recherche sur les entreprises basée aux États-Unis. CFTC n'a pas répondu aux demandes de commentaires.

SEIDA continue de trouver des investisseurs. Ce mois-ci, selon les documents déposés par l'entreprise, cinq investisseurs supplémentaires, dont quatre sociétés chinoises de capital-risque, ont pris des participations dans la société.

M. Chang n'a pas voulu dire si l'examen en cours du plan d'entreprise de SEIDA signifiait un abandon de la commercialisation précoce de l'OPC. "En raison de la nature confidentielle de nos stratégies commerciales, les détails spécifiques de nos plans actuels et futurs ne peuvent être divulgués", a écrit M. Chang.

Lors de la visite de Reuters au siège de la SEIDA, le bureau d'accueil portait la même marque que lors de la première présentation de la collecte de fonds. Le nom SEIDA, selon le diaporama, est un acronyme pour "Semiconductor Intelligent Design Automation". Son slogan, dans la marque et sur le site web de SEIDA, se traduit par "permettre le succès des puces". (Informations complémentaires fournies par Engen Tham à Shanghai, David Lague à Hong Kong et Michael Martina à Washington. Rédaction : Paulo Prada).