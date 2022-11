Les actions allemandes mènent l'Europe à la hausse après le bénéfice de Siemens

L'indice allemand DAX a augmenté de 0,9%, tandis que l'indice continental STOXX 600 a gagné 0,3% à 0810 GMT.

Siemens a bondi de 7,2% après que le groupe d'ingénierie et de technologie a également déclaré que son matériel et ses logiciels d'usine continuaient à faire l'objet d'une forte demande.

L'indice européen des biens industriels a ajouté 0,8 %.

Le ministre britannique des finances, Jeremy Hunt, devrait annoncer des réductions de dépenses et des augmentations d'impôts lors de la déclaration d'automne plus tard dans la journée. Selon lui et le Premier ministre Rishi Sunak, ces mesures sont nécessaires pour restaurer la confiance des investisseurs après l'échec du "mini budget" du précédent gouvernement il y a moins de deux mois.

L'indice FTSE 100 de Londres était en baisse de 0,2 % avant l'annonce, qui doit avoir lieu vers 11 h 30 GMT.