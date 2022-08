Les actions continuent de monter, Aegon brille, Siemens sanctionné

PARIS, 11 août (Reuters) - Les principales Bourses européennes progressent en début de séance jeudi, les chiffres jugés rassurants des prix à la consommation aux Etats-Unis, qui ont apaisé en partie les craintes liées à la remontée des taux d'intérêt, continuant de favoriser l'appétit pour le risque. Le regain d'optimisme des investisseurs sera toutefois vite mis à l'épreuve puisque les statistiques des prix à la production (PPI) américains sont attendus à 12h30 GMT. D'autant que plusieurs responsables de la Fed ont souligné que le combat contre l'inflation était "très loin" d'être gagné. À Paris, le CAC 40 gagne 0,34% à 6.545,63 points vers 07h35 GMT, confortant le retour au-dessus des 6.500 opéré mercredi. À Francfort, le Dax avance de 0,06% alors qu'à Londres, le FTSE 100 limite sa progression à 0,02%, freiné par la baisse des valeurs minières. L'indice EuroStoxx 50 est en hausse de 0,25%, le FTSEurofirst 300 de 0,37% et le Stoxx 600 de 0,26%. Ce dernier a déjà pris 0,89% mercredi, profitant de la révision à la baisse des anticipations de hausse des taux de la Réserve fédérale le mois prochain, la probabilité d'un troisième relèvement de 75 points de base refluant après l'annonce d'une stabilité de l'indice CPI en juillet. Wall Street a fini de son côté en forte hausse, le Nasdaq portant ainsi à plus de 20% son rebond par rapport à son point bas de juin. Dans l'attente des chiffres du PPI, le début de séance en Europe est animé par une nouvelle pluie de résultats de sociétés. La plus forte hausse du Stoxx 600 est pour l'assureur néerlandais Aegon , qui gagne 7,53% après avoir revu ses prévisions à la hausse, tandis qu'à la baisse, Siemens (-1,61%) est sanctionné après sa première perte nette trimestrielle depuis 2010, conséquence de la dépréciation de ses parts dans Siemens Energy . À Paris, Valneva cède 0,64% après avoir réduit sa prévision de chiffre d'affaires annuel pour intégrer la diminution des commandes de vaccins contre le COVID-19. (Rédigé par Marc Angrand, édité par Kate Entringer)