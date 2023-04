Les comités d'entreprise de la métallurgie : la pénurie de main-d'uvre qualifiée s'accentue

FRANCFORT (dpa-AFX) - Selon les représentants des travailleurs, la pénurie de main-d'œuvre qualifiée a désormais atteint de nombreux secteurs industriels. Lors d'une enquête menée par le syndicat IG Metall auprès des comités d'entreprise et publiée jeudi, 83% des personnes interrogées ont fait état de difficultés au moins partielles de leurs entreprises à trouver des spécialistes et de la main-d'œuvre appropriée. La situation semble particulièrement urgente dans le secteur de l'artisanat, où près de la moitié des personnes interrogées ont fait état de problèmes importants.

"La pénurie de spécialistes et de main-d'œuvre s'est étendue à l'ensemble de l'industrie (...) Il est grand temps que les employeurs s'adaptent à cette nouvelle normalité et y répondent avec des instruments appropriés", a déclaré à ce sujet Jörg Hofmann, président du syndicat IG Metall. L'allongement du temps de travail n'est pas une réponse appropriée à ce défi. Les employeurs doivent s'adapter davantage aux besoins des travailleurs en matière de conditions et d'horaires de travail. IG Metall continuera à s'engager pour des salaires plus élevés et des horaires de travail adaptés à la vie quotidienne.