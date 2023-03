Les dépôts de brevets allemands ralentissent

MUNICH (dpa-AFX) - Les inventeurs allemands dans l'industrie et la recherche sont moins nombreux à déposer des brevets chaque année, contrairement à leurs concurrents étrangers. Le nombre de demandes de brevets nationaux a diminué de 6,6% l'an dernier pour atteindre 37 194, a annoncé jeudi l'Office allemand des brevets et des marques (DPMA) à Munich. De l'étranger, 20 020 inventions et développements ont été déposés pour être brevetés, soit 6,8 pour cent de plus qu'en 2021.

Les Etats-Unis, le Japon et la Corée du Sud jouent un rôle important dans ce domaine. Le nombre de demandes de brevets en provenance de Chine a augmenté de manière spectaculaire, même si leur nombre absolu reste relativement faible. Les spécialistes du DPMA voient dans ces chiffres un indice de "changement structurel dans l'activité d'innovation" : selon le DPMA, les inventions dans le domaine de l'électrotechnique augmentent, tandis que le nombre de demandes de brevets déposées par la construction mécanique et le secteur automobile, deux branches traditionnellement très fortes de l'industrie allemande, diminue.

"La numérisation, l'automatisation et l'intelligence artificielle ainsi que la technologie des batteries jouent un rôle de plus en plus important", a déclaré la présidente du DPMA, Eva Schewior. "En ce qui concerne le nombre de demandes de brevets, cette évolution ne joue actuellement pas vraiment en faveur de l'Allemagne".

La majorité des nouvelles demandes de brevet sont déposées par des entreprises, les instituts de recherche et les inventeurs individuels ne jouant qu'un rôle mineur. Le plus gros client du DPMA est Robert Bosch GmbH avec 3946 demandes, suivi de BMW avec 1867. En Allemagne, le sud est loin devant le nord, le Bade-Wurtemberg arrivant en tête avec 13 444 demandes, suivi de la Bavière avec 10 548. Une demande ne signifie pas automatiquement que le brevet sera délivré.

Bien que les frais de brevet soient coûteux, les groupes internationaux déposent souvent des demandes de brevet non seulement dans leur pays d'origine, mais aussi sur les principaux marchés étrangers. L'Allemagne étant la plus grande économie de l'UE, la part des demandes de brevets internationales déposées auprès du DPMA est élevée.

En chiffres absolus, les Etats-Unis occupent la deuxième place dans les statistiques allemandes sur les brevets, avec 6847 demandes, soit 16,2% de plus que l'année précédente. Les entreprises chinoises ont déposé 702 demandes de brevets, soit près d'un quart de plus que l'année précédente /cho/DP/zb.