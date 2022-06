Les emprunts d'équipement des entreprises américaines augmentent de 16% en mai - ELFA

Les entreprises ont signé pour 9,4 milliards de dollars de nouveaux prêts, baux et lignes de crédit, contre 8,1 milliards de dollars un an plus tôt.

"L'économie continue à fournir des emplois et les entreprises américaines, en général, font état de bilans solides - tout cela dans le contexte d'une pandémie sanitaire en déclin", a déclaré Ralph Petta, directeur général d'ELFA, dans un communiqué.

"Cette bonne nouvelle est contrebalancée par une inflation élevée, qui crée des ravages pour de nombreux consommateurs, ainsi que par des perturbations continues de la chaîne d'approvisionnement et des taux d'intérêt plus élevés", a ajouté M. Petta.

ELFA, qui rend compte de l'activité économique du secteur du financement des équipements, qui représente près d'un billion de dollars, a déclaré que les approbations de crédit s'élevaient à 76,8 %, contre 77,4 % en avril.

L'environnement durable de hausse des taux d'intérêt, une surcharge pandémique et des goulots d'étranglement extrêmes dans la chaîne d'approvisionnement ont poussé à un plus grand besoin dans l'industrie du financement des équipements, a déclaré Scott Dienes, vice-président senior d'Associated Bank, qui propose des prêts pour les machines.

L'indice de location et de financement de l'ELFA, basé à Washington, mesure le volume d'équipements commerciaux financés aux États-Unis.

L'indice est basé sur une enquête auprès de 25 membres, dont Bank of America Corp, et des filiales ou unités de financement de Caterpillar Inc, Dell Technologies Inc, Siemens AG, Canon Inc et Volvo AB.

L'Equipment Leasing and Finance Foundation, l'affilié à but non lucratif de l'ELFA, a déclaré que son indice de confiance pour le mois de juin était de 50,9, en hausse par rapport à 49,6 en mai. Une lecture supérieure à 50 indique des perspectives commerciales positives.