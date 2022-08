Les emprunts d'équipement des entreprises américaines augmentent de 2% en juillet - ELFA

Les entreprises ont signé pour 10,1 milliards de dollars de nouveaux prêts, baux et lignes de crédit le mois dernier, contre 9,9 milliards de dollars un an plus tôt.

"Malgré la hausse des taux d'intérêt, les perturbations continues de la chaîne d'approvisionnement et la hausse de l'inflation, le secteur du financement des équipements continue d'offrir de la valeur aux entreprises qui comptent sur lui pour acquérir les biens d'équipement nécessaires à leurs activités", a déclaré Ralph Petta, directeur général d'ELFA, dans un communiqué.

ELFA, qui rend compte de l'activité économique du secteur du financement d'équipement, d'une valeur de près de 1 000 milliards de dollars, a déclaré que les approbations de crédit ont atteint 78 %, contre 78,1 % en juin.

L'indice de location et de financement de l'organisme basé à Washington mesure le volume des équipements commerciaux financés aux États-Unis.

L'indice est basé sur une enquête menée auprès de 25 membres, dont Bank of America Corp, et des filiales ou unités de financement de Caterpillar Inc, Dell Technologies Inc, Siemens AG, Canon Inc et Volvo AB.

L'Equipment Leasing & Finance Foundation, l'affilié à but non lucratif de l'ELFA, a déclaré que son indice de confiance en août est de 50 %, une augmentation par rapport aux 46,1 % de juillet. Une lecture supérieure à 50 indique des perspectives commerciales positives.