Les emprunts d'équipement des entreprises américaines augmentent de 7% en avril- ELFA

Les entreprises ont signé pour 10,5 milliards de dollars de nouveaux prêts, baux et lignes de crédit, contre 9,3 milliards de dollars un an plus tôt.

"La flambée des prix de l'énergie et l'inflation sont des vents contraires auxquels le secteur est confronté alors que nous entrons dans les mois d'été", a déclaré Ralph Petta, directeur général d'ELFA, dans un communiqué.

ELFA, qui rend compte de l'activité économique du secteur du financement d'équipement, qui représente près d'un billion de dollars, a déclaré que les approbations de crédit ont atteint 77,4 %, contre 78,3 % en mars.

L'indice de location et de financement d'ELFA, basé à Washington, mesure le volume des équipements commerciaux financés aux États-Unis.

L'indice est basé sur une enquête auprès de 25 membres, dont Bank of America Corp, et des filiales ou unités de financement de Caterpillar Inc, Dell Technologies Inc, Siemens AG, Canon Inc et Volvo AB.

L'Equipment Leasing and Finance Foundation, l'affilié à but non lucratif de l'ELFA, a déclaré que son indice de confiance pour mai était de 49,6, en baisse par rapport à 56,1 en avril. Une lecture supérieure à 50 indique des perspectives commerciales positives.