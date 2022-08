Maintenance de Nord Stream 1, craintes pour les stocks de gaz en Europe

par Christoph Steitz et Nina Chestney

FRANCFORT/LONDRES, 31 août (Reuters) - La Russie va suspendre mercredi ses livraisons de gaz vers l'Europe via le gazoduc Nord Stream 1, dont une nouvelle maintenance a été programmée, une démarche alimentant la querelle économique entre Moscou et Bruxelles et exacerbant les craintes d'un rationnement énergétique dans certains pays.

Gazprom, le géant énergétique public russe, a indiqué qu'aucun flux ne circulerait via Nord Stream 1 de mercredi 01h00 GMT à samedi 01h00 GMT.

Les gouvernements européens craignent que la Russie ne prolonge l'arrêt de Nord Stream 1 en représailles aux sanctions occidentales dont elle est la cible à la suite de l'invasion de l'Ukraine. Ils accusent le président russe Vladimir Poutine de se servir des réserves énergétiques comme d'une "arme de guerre", ce que Moscou dément.

De nouvelles restrictions sur les livraisons vers l'Europe auraient pour effet d'accroître la crise énergétique qui a provoqué une envolée des prix du gaz - hausse de plus de 400% depuis août dernier -, avec un impact direct pour les consommateurs et les entreprises, que les gouvernements ont tenté de compenser en investissant des milliards d'euros.

Contrairement à la maintenance de dix jours de Nord Stream 1 effectuée le mois dernier, l'opération débutant ce mercredi a été annoncée il y a moins de deux semaines et elle sera menée par Gazprom, et non pas Nord Stream AG.

La fermeture provisoire de Nord Stream 1 est nécessaire pour effectuer une maintenance de l'unique compresseur du gazoduc, a indiqué Gazprom.

La Russie a tout de même, par le passé, décidé de couper totalement les livraisons vers la Bulgarie, le Danemark, la Finlande, les Pays-Bas et la Pologne. Les flux d'autres gazoducs ont aussi été réduits depuis le début de ce que Moscou qualifie d'"opération militaire spéciale" en Ukraine.

Plus tôt ce mois-ci, le ministre allemand de l'Economie, Robert Habeck, a déclaré que Nord Stream était "complètement opérationnel" et qu'il n'y avait aucun souci technique, comme l'avance la Russie.

La réduction des livraisons de gaz russe ont compliqué les efforts à travers l'Europe pour remplir les réserves de gaz en vue de l'hiver, alors que plane toujours la crainte que Moscou décide de mettre fin totalement à ses exportations.

(Reportage Nina Chestney et Christoph Steitz, avec Matthias Inverardi; version française Jean Terzian)