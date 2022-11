Nucléaire : La production régulière de l'EPR finlandais Olkiluoto 3 de nouveau reportée

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le réacteur nucléaire EPR Olkiluoto-3 en Finlande sera de nouveau soumis à des tests de production, qui auront lieu au plus tôt le 11 décembre, et la production régulière d'électricité devrait désormais intervenir au plus tôt le 22 janvier 2023, selon des informations publiées lundi sur le site internet de son exploitant, Teollisuuden Voima.

Le groupe finlandais prévoyait auparavant de débuter l'exploitation régulière du réacteur en décembre 2022.

Le programme de tests de production du réacteur a été suspendu après la détection le mois dernier de fissures sur des pompes d'alimentation en eau.

Le réacteur construit par le consortium franco-allemand Areva-Siemens a été mis en service cette année avec 12 ans de retard et avait atteint pour la première fois la pleine puissance fin septembre.

November 22, 2022 08:02 ET (13:02 GMT)