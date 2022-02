Nucléaire: la production d'électricité de l'EPR finlandais reportée à mars

HELSINKI (awp/afp) - La production d'électricité du réacteur nucléaire EPR d'Olkiluoto-3, construit par le consortium Areva-Siemens, est à nouveau reportée et commencera en mars, au lieu de fin février, a annoncé samedi l'électricien finlandais TVO.

Ce nouveau report "est rendu nécessaire par des modifications qui doivent être apportées à l'automatisation de l'unité de production, en particulier aux fonctions de contrôle liées à l'îlot turbine", a-t-il précisé.

"Les modifications et les tests prennent plus de temps que prévu et nous devons en conséquence actualiser le calendrier", a expliqué TVO.

La production d'électricité avait déjà été reportée à fin février, au lieu de janvier comme annoncé précédemment, soit douze ans après la date de mise en service prévue initialement.

Une mise en service normale est attendue en juillet 2022.

Au terme de ce chantier lancé en 2005 dans le sud-ouest de la Finlande, devenu pour Areva un chemin de croix miné par les retards et les dérives financières, l'EPR finlandais va devenir le plus puissant réacteur en opération en Europe.

Avec une capacité de production de 1.650 mégawatts, il doit fournir environ 15% de la consommation du pays nordique.

Avant Olkiluoto-3, seuls deux réacteurs EPR sont entrés en fonctionnement dans le monde, ceux de la centrale de Taishan en Chine.

po/ial/oaa