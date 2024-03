MUNICH (dpa-AFX) - Le nombre de demandes de brevets déposées auprès de l'Office européen des brevets (OEB) a augmenté de près de trois pour cent l'an dernier, pour atteindre 199 275 nouvelles inventions. La demande de droits de protection pour la communication numérique, les machines électriques et la technique énergétique a été le moteur de cette croissance, a annoncé l'OEB mardi à Munich. La Corée du Sud et la Chine, notamment, ont déposé beaucoup plus de demandes.

Les Etats-Unis restent toutefois en tête avec environ 48 200 demandes. Loin derrière, on trouve l'Allemagne avec une augmentation de 1,4 pour cent, soit près de 25 000 demandes, le Japon (environ 21 500), la Chine (20 700), la Corée du Sud (12 600), la France (10 800) et la Suisse (9400). La plupart des demandes de brevets déposées par l'Allemagne concernaient des inventions dans les trois domaines suivants : machines/appareils électriques/énergie, transport et technique automobile, ainsi que la technique de mesure, qui comprend les capteurs, importants pour la numérisation dans l'industrie.

Comme l'année précédente, c'est le groupe chinois d'informatique et de télécommunications Huawei qui arrive en tête du classement des entreprises pour les demandes de brevet de l'OEB, avec plus de 5000 dépôts. Suivent les entreprises technologiques sud-coréennes Samsung et LG, le fabricant américain de semi-conducteurs Qualcomm, l'équipementier suédois de réseaux de téléphonie mobile Ericsson, le groupe technologique munichois Siemens, le groupe américain de défense et d'électronique Raytheon et le groupe chimique BASF à Ludwigshafen. Parmi les meilleurs déposants, on trouve également la société Robert Bosch au 12e rang pour les inventions dans la technologie des batteries et la société Fraunhofer dans le top 25 pour la technologie informatique.

Parmi les Länder allemands, la Bavière reste en tête en 2023 ; le Bade-Wurtemberg dépasse la Rhénanie-du-Nord-Westphalie et se hisse à la deuxième place. "Ces trois Länder représentent près de 70% de toutes les demandes de brevets allemandes auprès de l'OEB". L'année dernière, Munich a déposé 3441 demandes de brevets, plaçant la capitale bavaroise au premier rang européen et au sixième rang mondial. Ludwigshafen am Rhein (1259 demandes de brevets) et Stuttgart (1133) occupent également les premières places dans les deux classements.

Désormais, près d'une demande de brevet sur quatre en Europe est déposée par des petites entreprises de moins de 250 salariés. Le président de l'OEB, António Campinos, a déclaré : "Leur part dans les demandes a atteint l'année dernière son niveau le plus élevé à ce jour". Elles ont profité du brevet unitaire nouvellement créé, qui protège les inventions dans toute l'UE de manière simple et peu coûteuse. Depuis le lancement du brevet unitaire en juin 2023 jusqu'à la fin de l'année, 22 pour cent des brevets délivrés étaient des brevets unitaires, a-t-il ajouté. "Cela a considérablement amélioré les conditions générales de l'innovation en Europe", a déclaré Campinos.

La proportion de femmes inventeurs reste faible. Dans seulement 27 pour cent de toutes les demandes de brevets déposées en Europe, au moins une femme a été désignée comme inventeur. En Allemagne, ce chiffre était de 22%. Dans les différents domaines technologiques, la proportion de femmes inventeurs allait de 14 pour cent dans la construction mécanique à 50 pour cent dans la chimie /rol/DP/zb.