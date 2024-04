(Alliance News) - Ce qui suit est un résumé des résultats et des mises à jour commerciales des sociétés cotées à Londres, publiés mardi et qui n'ont pas fait l'objet d'un rapport séparé par Alliance News :

Alba Mineral Resources PLC - Explorateur minéral centré sur l'Europe du Nord - Déclare que trois cibles aurifères ont été identifiées à partir d'un récent sondage dans la ceinture aurifère de Dolgellau. Deux de ces cibles se trouvent dans la juridiction de la mine d'or de Clogau-St David dans le nord du Pays de Galles, dont Alba est propriétaire. La troisième a été identifiée sur une faille qui s'étend sur quatre kilomètres vers le nord-est dans la ceinture aurifère, et relève donc du projet d'exploration aurifère de Dolgellau. Toutefois, ces nouvelles cibles ne constituent qu'une partie de l'étude magnétique aéroportée. L'interprétation des données du levé sur les prospects de Carndochan et de Hafod Owen fera l'objet d'un rapport en temps voulu.

Aseana Properties Ltd - promoteur immobilier en Malaisie - déclare que toutes les conditions de l'accord de règlement ont été remplies et que 38,8 millions d'actions initialement transférées d'ICB à Aseana ont été annulées. Suite à l'annulation des actions, Aseana a un capital social émis de 173,2 millions d'actions ordinaires de 0,05 USD, avec un vote par action ordinaire, et 2 actions de gestion de 0,05 USD chacune, avec un vote par action de gestion.

Ascent Resources PLC - société d'exploration pétrolière et gazière axée sur des projets terrestres européens - note que la Haute Cour a donné son approbation finale à l'insolvabilité de Geoenergo, son partenaire de coentreprise slovène. Au 21 décembre, Ascent doit encore 8,0 millions d'euros de revenus. Elle travaille actuellement à l'enregistrement de la créance d'Ascent Slovenia Ltd dans la procédure d'insolvabilité, et envisage également d'engager des poursuites civiles et pénales contre les directeurs et les actionnaires de Geoenergo.

DCI Advisors Ltd - Investisseur basé aux Îles Vierges britanniques dans le secteur des complexes résidentiels de luxe - déclare que son ancien gestionnaire, Dolphin Capital Partners Ltd, a contacté un certain nombre d'actionnaires, affirmant que le litige que DCI poursuit contre DCP pourrait être "inabordable" pour la société. Sur la base de cette communication, un actionnaire "a même suggéré que DCI obtienne un financement tiers pour son litige". En conséquence, DCI Advisors déclare qu'elle a commencé à étudier la possibilité d'un financement des litiges, un accord ayant été signé au début de l'année. En outre, elle note qu'en ce qui concerne les litiges en Grèce, elle dispose du financement nécessaire, avec un coût maximum estimé à 100 000 euros. Elle explique qu'en cas de succès, les retombées financières de ce litige pourraient s'élever à 57 millions d'euros.

Princess Private Equity Holding Ltd - investisseur géré par Partners Group Holding AG dans des sociétés privées - signale que SRS Distribution Inc. a conclu un accord définitif en vue de son acquisition par Home Depot Inc. Princess évaluera sa participation dans SRS à 67 millions d'euros, ce qui correspond à 1,6 % de sa valeur d'actif net au 31 janvier. La transaction devrait être finalisée d'ici la fin de l'année et est soumise à l'approbation des autorités réglementaires et à d'autres conditions de clôture habituelles.

Honye Financial Services Ltd - Société basée dans les îles Caïmans qui cherche à acquérir des services financiers et des technologies financières - Pour l'exercice clos le 31 juillet, la société affiche une perte de 297 677 GBP, contre 294 632 GBP auparavant. Elle attribue cette perte aux "dépenses administratives quotidiennes et à la vérification préalable des cibles potentielles". La perte par action est de 0,012 GBP, inchangée par rapport à l'année précédente. Au 31 juillet, la société disposait d'une trésorerie de 303 000 GBP, contre 569 000 GBP auparavant. Shaun Carew-Wootton, président non exécutif, déclare : "Il reste encore un certain nombre d'étapes à franchir avant de pouvoir conclure l'acquisition et de demander la levée de la suspension de la négociation des actions de la société. Honye continue d'adopter une approche prudente en matière d'investissement et d'identification de candidats à l'acquisition, ses coûts de fonctionnement sont faibles et son actif est toujours constitué de liquidités en banque".

Renishaw PLC - Fournisseur de technologies de fabrication, d'instruments d'analyse et de dispositifs médicaux basé dans le Gloucestershire (Angleterre) - déclare que Siemens AG a confirmé qu'elle n'avait pas l'intention de faire une offre pour l'entreprise, malgré les récents articles de presse. Conformément à la règle 2.8 du code financier, Siemens AG se réserve toutefois le droit d'annoncer une offre ou une offre éventuelle dans les six mois à venir, avec l'accord ou la recommandation du conseil d'administration de Siemens.

