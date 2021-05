SIEMENS: Deutsche Bank relève son objectif de cours

Deutsche Bank a relevé son objectif de cours sur le titre Siemens, tout en réitérant sa recommandation d'Achat, à la suite des bons résultats trimestriels et du relèvement de perspectives de la part du conglomérat industriel. "Les récents succès commerciaux montrent que Siemens prend des parts sur le marché dans l'automatisation et donne le ton de la transformation numérique de l'industrie manufacturière", estime la banque allemande. Elle ajoute en outre que l'objectif de résultat net de 5,7 à 6,2 milliards d'euros aurait pu être facilement relevé de 500 millions d'euros supplémentaires.



Pour rappel, au second trimestre (clos fin mars) de son exercice 2021, Siemens a réalisé un bénéfice net de 2,39 milliards d'euros (+243%) et un chiffre d'affaires de 14,67 milliards d'euros (+9% en comparable), pour des prises de commandes à hauteurs de 15,88 milliards (+11% en comparable).