SIEMENS : objectif relevé, rachat d'actions et nouvelle offre numérique

Plusieurs annonces chez Siemens. Le plus grand fabricant industriel du continent relève son objectif de croissance à 5 à 7%, lance un rachat d'actions de 3 milliards d’euros à partir d’octobre, et dévoile sa nouvelle stratégie : renforcer son offre numérique pour gagner des clients au-delà de l’industrie et améliorer les performances des usines, trains et bâtiments des clients existants. L’allemande vise un bénéfice net annuel de 5,7 à 6,2 milliards d'euros.

