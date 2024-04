HANOVRE (dpa-AFX) - Le chancelier allemand Olaf Scholz espère que la foire de Hanovre donnera de nouvelles impulsions pour la transition énergétique et pour le renforcement de la compétitivité de l'industrie allemande. "Ce qui fait vivre notre pays à l'avenir, c'est ce que l'on peut voir ici à la foire : que nous développions de nouvelles choses, que nous améliorions continuellement les produits, que nous recherchions et appliquions des technologies d'avenir", a déclaré le politicien du SPD dimanche soir à l'ouverture de la plus grande exposition mondiale de construction mécanique et d'électrotechnique.

En se concentrant sur l'intelligence artificielle (IA) et les solutions pour la transition énergétique, le salon industriel met l'accent sur des points importants, a déclaré Scholz. Car une énergie abordable et davantage d'innovations sont les conditions essentielles pour renforcer la productivité et la croissance. Pour cela, il faut des solutions intelligentes d'IA, comme celles que l'on peut voir au salon : "Des machines qui nous déchargent de tâches simples, de sorte que les collaborateurs puissent passer à des activités plus qualifiées".

L'économie avait récemment critiqué les prix élevés de l'énergie et la trop grande bureaucratie. Du point de vue de l'industrie, cela met en danger l'attractivité du site, surtout par rapport à d'autres régions comme les Etats-Unis. Scholz a souligné : "Une politique de l'offre moderne implique bien sûr aussi que nous devenions plus rapides et plus simples. Nous sommes tout à fait d'accord sur ce point". Le gouvernement fédéral a déjà posé des jalons importants dans ce domaine, a souligné Scholz.

Environ 4000 exposants présenteront leurs nouveautés à partir de lundi sur le parc des expositions. L'accent sera mis sur l'intelligence artificielle, la production respectueuse du climat, les solutions pour le tournant énergétique et l'hydrogène comme vecteur d'énergie. De nombreuses entreprises technologiques telles que Microsoft, Google, Amazon Web Services, Dell, SAP, Siemens et Bosch se sont également inscrites. S'y ajoutent de nombreuses PME et plus de 300 start-ups. Des exposants de 60 pays sont présents. Cette année, le pays partenaire est la Norvège /fjo/DP/jha.