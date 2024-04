HANOVRE (dpa-AFX) - Pendant une semaine, Hanovre sera à nouveau le point de rencontre de l'industrie. Le chancelier allemand Olaf Scholz (SPD), la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen et le Premier ministre du pays partenaire de cette année, la Norvège, Jonas Gahr Støre, ont inauguré l'exposition dimanche soir, en compagnie de nombreux représentants de l'économie et de la politique. Jusqu'à vendredi, quelque 4000 exposants venus de 60 pays présentent des nouveautés dans les domaines de la construction de machines et d'installations, de l'électrotechnique et des technologies de protection climatique.

Le chancelier Scholz espère que la foire de Hanovre donnera de nouvelles impulsions pour le tournant énergétique et pour le renforcement de la compétitivité de l'industrie allemande. "Ce qui fait vivre notre pays à l'avenir, c'est ce que l'on peut voir ici à la foire : que nous développions de nouvelles choses, que nous améliorions continuellement les produits, que nous recherchions et utilisions des technologies d'avenir", a déclaré Scholz dimanche soir à l'ouverture de la plus grande exposition mondiale de construction mécanique et d'électrotechnique.

L'intelligence artificielle en point de mire

En mettant l'accent sur l'intelligence artificielle (IA) et les solutions pour la transition énergétique, le salon industriel met l'accent sur des points importants, a déclaré le politicien du SPD. En effet, une énergie abordable et davantage d'innovations sont les conditions essentielles pour renforcer la productivité et la croissance. Pour cela, il faut des solutions intelligentes d'IA, comme celles que l'on peut voir au salon : "Des machines qui nous déchargent de tâches simples, de sorte que les employés puissent passer à des activités plus qualifiées".

De nombreuses entreprises technologiques telles que Microsoft, Google, Amazon Web Services, Dell, SAP, Siemens et Bosch sont également présentes au salon. A cela s'ajoutent de nombreuses PME et plus de 300 start-ups. Plus de 500 exposants font partie du seul secteur de l'hydrogène. "La Hannover Messe est ainsi le leader mondial dans ce domaine", a déclaré Jochen Kockler, directeur du salon.

Le pays partenaire de cette année, la Norvège, a également été délibérément choisi en fonction de ce thème. En effet, grâce à son abondante énergie hydraulique, le pays nordique est en mesure de fournir de grandes quantités d'hydrogène vert, c'est-à-dire produit dans le respect du climat. "C'est justement à une époque où les questions d'un approvisionnement énergétique sûr et propre sont au centre des préoccupations comme condition de la transformation industrielle qu'un pionnier comme la Norvège est le pays partenaire parfait de la Foire de Hanovre", a déclaré Scholz. De plus, le pays s'est avéré être un fournisseur de gaz fiable pendant la crise énergétique, a-t-il ajouté. "Si nous avons réussi à nous rendre complètement indépendants de l'énergie russe en quelques mois, c'est tout particulièrement grâce à la Norvège".

Le Premier ministre norvégien Støre a déclaré que l'Allemagne était le partenaire le plus important de la Norvège en Europe. Renforcer encore ce partenariat est pour lui d'une importance capitale.

"Nous devons être plus rapides et plus simples".

Les entreprises ont récemment critiqué les prix élevés de l'énergie et la bureaucratie excessive. Du point de vue de l'industrie, cela met en danger l'attractivité du site, surtout par rapport à d'autres régions comme les Etats-Unis. Scholz a souligné : "Une politique de l'offre moderne implique bien sûr aussi que nous devenions plus rapides et plus simples. Nous sommes tout à fait d'accord sur ce point".

Le gouvernement fédéral a déjà posé des jalons importants dans ce domaine, a souligné Scholz. L'objectif est de réduire d'au moins un quart le nombre de rapports que les entreprises doivent présenter conformément aux prescriptions de l'UE.

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, qui s'exprimait pour la première fois à l'occasion de l'ouverture du salon, a abondé dans le sens de Scholz. "Pour pouvoir résister à la rude concurrence internationale, l'Europe doit devenir plus simple, plus rapide et moins chère", a déclaré la politicienne de la CDU. Ce n'est qu'ainsi que le site pourra résister à la concurrence mondiale de plus en plus rude. "Il est essentiel d'alléger la charge des entreprises et de réduire la bureaucratie". Il faut également accélérer le rythme dans le domaine de l'énergie éolienne.

La commissaire, elle-même originaire de Basse-Saxe, s'est montrée confiante : "L'Europe a prouvé à maintes reprises qu'elle pouvait trouver ensemble les bonnes réponses. L'Europe a tout le potentiel pour rester un centre de puissance industrielle du monde dans les décennies à venir".

De nouveaux allègements prévus pour les prix de l'énergie

En ce qui concerne les prix de l'énergie, qui avaient grimpé en flèche après le début de la guerre d'agression de la Russie contre l'Ukraine il y a deux ans, Scholz s'est montré satisfait du niveau des prix qui a de nouveau baissé. "Entre-temps, les prix de gros du gaz et de l'électricité sont revenus au niveau d'avant la crise, voire en dessous". De plus, le gouvernement fédéral a mis en place des mesures d'allègement de plusieurs milliards pour les entreprises grandes consommatrices d'énergie. "Actuellement, nous discutons au sein du gouvernement fédéral de la manière dont nous pouvons prolonger ces allègements".

Le président de l'association de l'industrie électrique et numérique ZVEI, Gunther Kegel, avait récemment critiqué le fait que les prix de l'énergie restaient trop élevés pour les entreprises à forte consommation d'énergie, malgré une baisse. Il a en outre mis en garde contre une accélération du rythme de la protection du climat. "L'objectif ne peut pas être de passer la ligne d'arrivée en tête de classe et de devoir ensuite recourir à tous les mécanismes de compensation possibles, comme les droits de douane, pour compenser les désavantages concurrentiels", a déclaré Kegel. "Il est bien plus important que nous le fassions au même rythme que les autres grandes régions du monde."/fjo/DP/jha