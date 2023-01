Scholz reçoit le nouveau chef du gouvernement irakien Al-Sudani

BAGDAD/BERLIN (dpa-AFX) - Après des mois de lutte pour le pouvoir en Irak, le nouveau Premier ministre Mohammed Shia al-Sudani se rend à Berlin pour sa première visite au chancelier allemand Olaf Scholz (SPD). Le nouveau chef de gouvernement est sous pression pour sortir son pays d'une grave crise politique et économique après des années de guerre contre la milice terroriste Etat islamique (EI). Avant d'être reçu par le chancelier Scholz vendredi avec les honneurs militaires, Al-Sudani rencontre également le président allemand Frank-Walter Steinmeier.

L'un des sujets de discussion sera l'approvisionnement en électricité notoirement insuffisant en Irak. Selon Bagdad, un protocole d'accord devrait être signé au cours de la visite afin d'améliorer la production d'électricité dans le pays avec l'aide du groupe munichois Siemens. Les coupures de courant permanentes sont, avec la mauvaise situation économique et la corruption rampante, l'une des raisons des manifestations de masse qui ont secoué l'Irak en plusieurs vagues depuis 2019.

Jusqu'à 500 soldats allemands sont déployés en Irak pour soutenir la lutte contre l'EI en effectuant des missions de transport et de ravitaillement en vol. En octobre, le Bundestag avait prolongé d'un an le mandat de cette mission. Il y a quelques années, l'EI contrôlait encore de vastes territoires en Irak et en Syrie. Les terroristes y sont aujourd'hui militairement vaincus, mais ils restent actifs et commettent des attentats./jot/DP/men