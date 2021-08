Siemens : 200 000 compteurs intelligents déployés à New Delhi

Siemens annonce aujourd'hui le déploiement de plus de 200 000 compteurs intelligents dans le nord de New Delhi (Inde), en partenariat avec Tata Power Delhi Distribution Limited (Tata Power-DDL).



Mis en service par Siemens, ces compteurs Energy IP permettent de collecter rapidement et précisément les données et d'améliorer la visibilité sur le réseau. Ils permettent aussi aux clients de surveiller en temps réel leur consommation et donc de mieux la gérer.



Baptisé Advanced Metering Infrastructure (AMI), ce programme fait partie des initiatives stratégiques clés de Tata Power-DDL pour la modernisation du réseau, indique Siemens.





