Siemens : Czech Railways commande 50 locomotives Vectron MS

Siemens Mobility annonce aujourd'hui que Czech Railways, les chemins de fer tchèques, lui ont commandé cinquante locomotives multi-systèmes Vectron MS, contrat assorti des services associés pendant 15 ans.



Avec une vitesse de fonctionnement maximale de 230 km/h, ces locomotives conviennent aussi bien aux opérations sur les lignes conventionnelles qu'à celles sur les lignes à grande vitesse dans le trafic transfrontalier.



Les livraisons commenceront à partir de décembre 2025.





Siemens Mobility a déjà vendu 1 327 locomotives Vectron à 61 clients et accumulé plus de 500 millions de kilomètres dans une vingtaine de pays.



