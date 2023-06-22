* EQS-ADHOC : SIEMENS ENERGY AG : SIEMENS ENERGY WITHDRAWS PROFIT GUIDANCE DUE TO SIEMENS GAMESA
* SIEMENS ENERGY AG : SIEMENS ENERGY RETIRE SES PRÉVISIONS DE BÉNÉFICES EN RAISON DE SIEMENS GAMESA.
* LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DE SIEMENS GAMESA A ENTAMÉ UN EXAMEN TECHNIQUE APPROFONDI DU PARC INSTALLÉ ET DE LA CONCEPTION DES PRODUITS DE SIEMENS GAMESA
* MESURES POTENTIELLES LIÉES À LA QUALITÉ ET COÛTS ASSOCIÉS EN COURS D'ÉVALUATION, SUSCEPTIBLES DE DÉPASSER 1 MILLIARD D'EUROS
* SIEMENS ENERGY - RÉVISION DES HYPOTHÈSES CRITIQUES POUR LES PLANS D'AFFAIRES EXISTANTS, ÉTANT DONNÉ QUE LES AMÉLIORATIONS DE LA PRODUCTIVITÉ NE SE MATÉRIALISENT PAS
LES AMÉLIORATIONS DE LA PRODUCTIVITÉ NE SE CONCRÉTISENT PAS * LA MONTÉE EN PUISSANCE DE L'ACTIVITÉ OFFSHORE CONTINUE À POSER DES PROBLÈMES
* SIEMENS ENERGY - L'EXAMEN TECHNIQUE SUGGÈRE QUE POUR ATTEINDRE LA QUALITÉ VISÉE DES PLATES-FORMES TERRESTRES, DES COÛTS PLUS ÉLEVÉS SERONT ENCOURUS
* SIEMENS ENERGY - NOUS MAINTENONS NOS PRÉVISIONS DE REVENUS POUR LE GROUPE AINSI QUE TOUTES NOS HYPOTHÈSES POUR LES SERVICES GAZIERS, LES TECHNOLOGIES DE RÉSEAU ET LA TRANSFORMATION DE L'INDUSTRIE.
* SIEMENS ENERGY - RETRAIT DES ASSUMPTIONS DE BÉNÉFICE POUR SIEMENS GAMESA ET PAR CONSÉQUENT DES INDICATIONS DE BÉNÉFICE POUR LE GROUPE SIEMENS ENERGY POUR L'ANNÉE FISCALE 2023 Texte source pour Eikon : Plus d'informations sur les entreprises :