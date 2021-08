Siemens : ÖBB commande 21 trains en Autriche

Siemens Mobility annonce que ÖBB - entreprise ferroviaire publique autrichienne - lui a commandé 21 trains Desiro ML afin d'étendre sa flotte de trains régionaux et trains de banlieue en Autriche.



Ces rames automotrices de quatre voitures offriront 290 places, avec 'un confort accru pour les passagers', assure Siemens.



Ces trains seront en outre équipés du système ETCS (système européen de contrôle des trains) et entreront en service dans le Vorarlberg, état de l'ouest de l'Autriche. Les rames seront adaptées pour le transport des vélos en été et des skis l'hiver.



À ce jour, plus de 540 trains Desiro ML de Siemens Mobility en versions à trois ou quatre voitures, ont été vendus dans le monde, précise Siemens.



