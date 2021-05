Siemens achète l'américain Supplyframe

Francfort (awp/afp) - Le géant industriel allemand Siemens a annoncé lundi qu'il allait acquérir, pour 700 millions de dollars (575 millions d'euros), Supplyframe, une plateforme américaine spécialisée dans la mise en relation des entreprises tout au long de la chaîne d'approvisionnement électronique.

L'opération, qui devrait être finalisée au quatrième trimestre 2021, intervient alors que l'industrie tente de faire face à la pénurie mondiale de semi-conducteurs provoquée par l'augmentation de la demande d'électronique grand public pendant la pandémie.

"L'écosystème et l'intelligence de marché de Supplyframe complètent parfaitement notre portefeuille de logiciels industriels et renforcent nos capacités pour le marché croissant des clients de petite et moyenne taille", a déclaré Cedrik Neike, membre du conseil d'administration de Siemens.

"Cela aidera les clients à réduire leurs coûts, à accroître leur agilité et à prendre des décisions très éclairées", a estimé le groupe allemand, qui attend d'importantes synergies de cet achat.

Supplyframe, basée en Californie, a été fondée en 2003. Elle prévoit un chiffre d'affaires de 70 millions de dollars cette année.

"Il y a dix-huit ans, nous nous sommes lancés dans un voyage pour connecter intelligemment la chaîne de valeur de l'électronique", a déclaré le PDG et fondateur de Supplyframe, Steve Flagg, dans le communiqué.

"Ce processus a été encore accéléré par la récente pénurie de composants, qui a exposé la fragilité des chaînes d'approvisionnement et créé un mandat pour la transformation numérique", a-t-il ajouté.

