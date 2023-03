Siemens : achève le projet d'énergie durable des Açores

Siemens Smart Infrastructure, en partenariat avec Fluence, leader du marché du stockage d'énergie créé en 2018 par Siemens et AES, a achevé et remis un projet d'énergie durable sur l'île de Terceira, aux Açores, au fournisseur d'énergie portugais EDA (Electricidade dos Açores).



Le projet associe un logiciel de prévision de la consommation et de la production d'énergie à un système de stockage d'énergie par batterie et permet une intégration plus importante des sources d'énergie renouvelables telles que l'énergie éolienne ou solaire.



Cette combinaison devrait permettre de réduire les émissions de CO2 de plus de 3 600 tonnes par an annonce la société.



' Le projet des Açores montre comment développer régulièrement les énergies renouvelables et les intégrer au réseau électrique tout en réduisant la dépendance aux combustibles fossiles et les émissions de CO2 ', a déclaré Sabine Erlinghagen, directrice générale de Siemens Grid Software.



' Ce projet nous permet de mieux faire face à l'instabilité causée par la fluctuation des ressources renouvelables ', a ajouté Nuno Pimentel, directeur général d'EDA.



