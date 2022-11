Siemens affiche un bénéfice industriel meilleur que prévu au quatrième trimestre

Le groupe allemand d'ingénierie et de technologie a déclaré que le bénéfice industriel a augmenté de 38% à 3,16 milliards d'euros (3,28 milliards de dollars) au cours des trois mois à la fin du mois de septembre, dépassant les prévisions de 2,79 milliards d'euros d'un consensus d'analystes réunis par la société.

Les ventes ont augmenté de 18% à 20,57 milliards d'euros - dépassant les prévisions de 19,13 milliards d'euros, tandis que les commandes au cours de la période ont augmenté à un montant supérieur aux prévisions de 21,82 milliards d'euros.

Siemens a déclaré qu'au cours du trimestre, elle avait enregistré une croissance sur de nombreux marchés malgré un "environnement macroéconomique toujours complexe, influencé par des pénuries d'énergie et des préoccupations en matière de disponibilité découlant du conflit entre la Russie et l'Ukraine, une inflation élevée et des effets associés à la pandémie de coronavirus".

Cela a rendu le fabricant de trains, de logiciels industriels et d'automatisation confiant pour l'avenir, disant qu'il s'attendait à ce que les revenus augmentent de 6 à 9 % au cours de son exercice 2023.

"La forte demande continue pour nos offres de matériel et de logiciels, y compris une croissance plus élevée que prévu pour les revenus de nos activités numériques", a déclaré le directeur général Roland Busch dans un communiqué.

(1 $ = 0,9636 euros)