Siemens : améliore l'efficacité énergétique d'un refuge alpin

Siemens annonce avoir remporté le contrat visant à remplacer les capteurs du 'Bergkristall' un refuge de montagne située à 2883 mètres dans le massif du Mont Rose, à la frontière entre la Suisse et l'Italie.



Depuis 2010, des capteurs solaires thermiques et un système photovoltaïque intégré à la façade assurent l'autosuffisance énergétique du site. Les batteries au plomb arrivaient toutefois en fin de vie et Siemens a donc remporté le contrat portant sur la conception d'une nouvelle solution et le remplacement des 48 batteries au plomb.



La compagnie Air Zermatt a pu héliporter les 8,6 tonnes de batteries au plomb dans un sens puis apporter les 2,7 tonnes de batteries au lithium dans l'autre, soit 14 batteries lithium fer phosphate (LFP) d'une capacité de 215 kWh.



'La nouvelle solution de batterie a poussé l'autosuffisance énergétique de la cabane à des niveaux encore plus élevés en allégeant la charge du générateur utilisé par mauvais temps', annonce Siemens.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.