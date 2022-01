Siemens cède sa signalisation routière à l'Italien Atlantia pour 950 mio EUR

Francfort (awp/afp) - Le géant allemand des technologies Siemens a annoncé lundi la vente de sa filiale Yunex Traffic, spécialisée dans la signalisation routière, à l'Italien Atlantia pour 950 millions d'euros, quelques mois après lui avoir donné son autonomie managériale.

L'opération qui doit être menée à terme "d'ici septembre 2022, après délivrance des approbations réglementaires", a déjà reçu l'aval des instances dirigeantes de Siemens, selon un communiqué.

Auparavant dénommée Siemens Intelligent Traffic Systems (ITS), l'entité cédée a été renommée Yunex Traffic en juillet au moment de se voir accorder son autonomie entrepreneuriale au sein du pôle mobilités de Siemens.

Yunex Traffic, avec un chiffre d'affaires annuel de 600 millions d'euros pour 3.000 salariés, est présenté comme un "leader dans les infrastructures innovantes et intelligentes" pour réguler le trafic sur les routes et en milieu urbain.

L'automatisation et la numérisation sont au coeur de ses activités pour tirer parti du potentiel du cloud computing (informatique dématérialisée), de la 5G et de l'intelligence artificielle.

En passant sous la coupe d'Atlantia, Yunex Traffic va "faire partie d'une entité très dynamique sur le marché pour garantir un air plus pur, des villes plus agréables à vivre et des routes plus sûres", affirme Michael Peter, PDG de Siemens Mobility.

Atlantia, groupe autoroutier et aéroportuaire international qui emploie plus de 30.000 personnes dans 24 pays, offre également des technologies et services dans les mobilités.

Pour l'année 2021, il table sur un chiffre d'affaires de 6 milliards d'euros et une sortie du rouge grâce à la reprise du trafic sur les autoroutes.

afp/rp