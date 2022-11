Siemens : consensus dépassé, prévisions optimistes

Siemens a annoncé jeudi avoir fini en beauté son exercice 2021/2022, grâce à des performances de quatrième trimestre 'remarquables' qui lui permettent d'afficher un profit 'record' sur l'exercice.



Le conglomérat industriel allemand a vu son chiffre d'affaires progresser de 12% à périmètre comparable sur un an au cours de la période allant de juin à septembre, à 20,6 milliards d'euros.



Ses nouvelles commandes ont quant à elles bondi à 21,8 milliards d'euros, contre 19,1 milliards un an plus tôt.



Dans les deux cas, ces montants sont largement supérieurs aux attentes du consensus.



Sur l'ensemble de l'exercice clos fin septembre, le groupe dit avoir dégagé un bénéfice industriel record de 10,3 milliards d'euros, contre 8,8 milliards à l'issue du précédent exercice.



Suite à ces performances, Siemens prévoit de proposer à ses actionnaires le versement d'un dividende annuel de 4,25 dollars par action, en hausse par rapport aux quatre euros qui avaient été payés au titre de l'exercice 2020/2021.



Pour son nouvel exercice 2022/2023, le géant industriel allemand dit anticiper un chiffre d'affaires en croissance de 6% à 9% sur une base comparable, pour un bénéfice par action compris entre 8,70 et 9,20 euros, là où le consensus visait jusqu'ici 8,72 euros.



Ces perspectives optimistes étaient évidemment bien accueillies par les analystes ce matin.



'Ces prévisions laissent entrevoir une révision à la hausse des estimations du consensus', indique RBC dans une note de réaction.



Le courtier canadien fait remarquer que le titre Siemens se traite aujourd'hui sur un PER 2023 de 15x, soit une décote de 10% à 15% par rapport au reste du secteur industriel européen.



Dans la foulée de cette publication supérieure aux attentes, l'action Siemens progressait de 8% jeudi matin, signant la plus forte hausse d'un indice DAX de la Bourse de Francfort qui prenait 0,6% dans le même temps.



