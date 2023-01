Siemens: contrat de 3 milliards d'euros pour 1200 locomotives en Inde

Francfort (awp/afp) - Le troisième groupe ferroviaire mondial Siemens Mobility a annoncé lundi un contrat d'une valeur de 3 milliards d'euros pour fournir 1200 locomotives à la compagnie publique indienne, la plus grosse commande de locomotives à ce jour pour le groupe allemand.

Cette commande d'Indian Railways vise à fournir des locomotives d'une puissance de 9.000 chevaux qui seront utilisées pour le transport de marchandises, selon un communiqué.

Le contrat comprend la livraison des locomotives sur une période de onze ans de même que leur entretien sur une période de 35 ans.

L'assemblage aura lieu à l'usine d'Indian Railways à Dahod dans l'État indien du Gujarat (ouest).

Cela confère au contrat une valeur totale "d'environ 3 milliards d'euros, hors taxes et hors variations de prix", précise Siemens Mobility, filiale du conglomérat allemand Siemens et 3e acteur du secteur derrière le Chinois CRRC et le Français Alstom.

L'Inde possède l'un des plus grands réseaux de transport ferroviaire et de logistique au monde, utilisé par jusqu'à 24 millions de passagers et plus de 22 000 trains chaque jour.

Le gouvernement indien prévoit également d'augmenter la part du rail dans le transport de marchandises de 27% actuellement à 40-45%, sur un réseau ferroviaire qui est déjà presque entièrement électrifié.

Siemens Mobility a signé en juillet 2021 un contrat d'une valeur comparable (3,4 milliards de dollars) avec la compagnie ferroviaire américaine Amtrak pour la fourniture de rames de trains.

afp/rp