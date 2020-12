Siemens : deux nominations proposées pour le conseil

Le conglomérat industriel Siemens indique qu'il va proposer deux candidats à l'élection comme nouveaux membres de son conseil de surveillance, lors de son assemblée générale annuelle qui doit se réunir le 3 février prochain.



Le conseil serait alors rejoint par Grazia Vittadini, directrice technologique et membre du comité exécutif d'Airbus, et par Kasper Rørsted, directeur général d'Adidas, qui succèderaient à Nicola Leibinger-Kammüller et à Werner Wenning.



Par ailleurs, la reconduction de Jim Hagemann Snabe comme président du conseil de surveillance sera aussi proposée aux actionnaires de Siemens. Il s'agirait dans tous les cas de mandats d'une durée de quatre ans.



