Siemens développe ses activités en Asie et revoit ses objectifs à moyen terme

MUNICH (dpa-AFX) - Siemens veut continuer à développer son activité florissante autour de la numérisation et de l'automatisation. Le groupe a annoncé jeudi des investissements dans de nouvelles usines et dans la recherche en Asie, aux Etats-Unis et en Europe. Le groupe technologique veut ainsi accélérer son rythme de croissance. Le patron de Siemens, Roland Busch, a entre-temps laissé entendre dans un entretien avec le "Handelsblatt" que le directoire pourrait relever son objectif à moyen terme fixé pour 2021, à savoir une croissance de cinq à sept pour cent par an. "Nous sommes en train de revoir notre planification à moyen terme", a-t-il déclaré au journal. Le matin, l'action Siemens était en hausse modérée dans un marché global légèrement plus faible. Un trader a qualifié les déclarations sur les plans de croissance de seulement partiellement nouvelles, car des spéculations à ce sujet existent depuis un certain temps.

Selon le "Handelsblatt", le groupe du Dax part du principe, dans ses planifications internes, que ses marchés croîtront en moyenne de sept pour cent au cours des prochaines années. "Nous voulions gagner des parts de marché", a déclaré Busch.

Pour cela, une usine high-tech de production de techniques d'automatisation avec plus de 400 emplois doit être construite à Singapour pour 200 millions d'euros, a indiqué le groupe à Munich. L'usine d'automatisation de Chengdu, en Chine, sera agrandie pour 140 millions d'euros et 400 emplois seront également créés. En outre, un centre de recherche et d'innovation doit être créé à Shenzhen, en Chine. D'autres investissements en Europe et aux États-Unis seront annoncés dans le courant de l'année.

Avec certains investissements déjà annoncés cette année, notamment à Francfort-sur-le-Main, en République tchèque et aux États-Unis, les plans d'investissement devraient s'élever à environ 2 milliards d'euros. Il resterait donc environ un milliard pour des investissements en Europe et aux États-Unis, dont le montant n'a pas encore été précisé. Ces chiffres incluent toutefois la participation majoritaire dans Siemens Healthineers.

Cela vaut également pour l'augmentation prévue des investissements dans la recherche et le développement : ceux-ci devraient augmenter de 0,5 milliard d'euros par rapport aux 5,6 milliards de l'année précédente. L'accent devrait être mis sur les domaines de l'intelligence artificielle (IA) et du métavers industriel, dans lesquels Siemens collabore entre autres avec Nvidia et Microsoft. En accélérant ses efforts de recherche, Siemens veut renforcer sa position de leader dans des technologies clés comme la simulation, les jumeaux numériques, l'IA ou l'électronique de puissance, a-t-on expliqué.

Siemens croît nettement plus vite que le marché, a déclaré le président du groupe Busch, selon le communiqué. "C'est pourquoi nous annonçons aujourd'hui une stratégie d'investissement visant à stimuler la croissance future, à promouvoir l'innovation et à augmenter notre propre résilience". Ces investissements viennent étayer la stratégie du groupe visant à "relier le monde réel et le monde numérique, ainsi que notre focalisation sur la diversification et la localisation de nos activités".

Siemens mise clairement sur une forte présence mondiale, a ajouté le manager. Avec la nouvelle usine de Singapour, le groupe veut "encore mieux servir les marchés à croissance rapide d'Asie du Sud-Est". De plus, de nombreux clients chinois de Siemens sont des utilisateurs précoces de nouvelles technologies, notamment dans le domaine de la numérisation et de la fabrication high-tech, a-t-on expliqué pour justifier ces investissements. Siemens, comme de nombreux autres groupes allemands, reste ainsi fidèle à la République populaire, dans laquelle l'économie allemande est fortement investie, malgré les récentes tensions géopolitiques.

Ce n'est que cette semaine que le gouvernement fédéral allemand a adopté une stratégie de sécurité nationale par laquelle il invite l'économie à réduire sa dépendance vis-à-vis des Etats autoritaires. Dans un entretien avec le "Handelsblatt", Busch a défendu sa ligne de conduite : "Le marché chinois est fort et va continuer à croître". Aucune entreprise ne peut se permettre de renoncer à ce marché attractif. A Chengdu, la production devrait être principalement destinée à la Chine, les capacités seraient augmentées de 40 pour cent.

Il y a quelques semaines, la filiale de technologie médicale Siemens Healthineers avait également annoncé des investissements d'environ 130 millions d'euros dans un site de recherche et de production à Shenzhen, en Chine. Selon les indications du groupe, le centre de recherche que la maison mère Siemens prévoit d'y implanter doit servir à accélérer à l'avenir le développement de systèmes de commande de mouvement avec numérisation et électronique de puissance./tav/ruc/stw