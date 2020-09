Siemens : en baisse, mais un broker reste à l'achat

08/09/2020 | 15:08

Le titre Siemens recule ce mardi de -2%, même si l'analyste Jefferies confirme sa recommandation 'Achat' sur celui-ci, appréciant son potentiel et estimant qu'il n'est pas à la hauteur des performances du groupe.



Jefferies fixe ainsi son objectif de cours à 135 euros, contre 126 euros.



'Une entreprise industrielle avec une perspective de croissance de +5% et plus, des marges industrielles de 16% et plus (...) ne mérite pas de se négocier avec telle décote', estime le broker.



