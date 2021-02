Siemens : en forte hausse après ses trimestriels

Le titre est en hausse de près de 1,7% après l'annonce de ses résultats et prévisions. Oddo estime que le groupe sort des chiffres qui lui semblent bien en ligne, améliorés de quelques exceptionnels.



' Les revenus ont augmenté de 7% en comparable au T1 pour atteindre 14.1 MdE, les commandes ont grimpé de 15% à 15.9 MdE, l'EBITA ajusté industriel s'affiche à 2128 ME, soit 16.0% de marge industrielle (calcul de SIE), et le RN atteint 1498 ME ' indique l'analyste.



' Le groupe avait pré-annoncé le 22 janvier que la guidance serait relevée, et il annonce viser désormais un CA en hausse d'environ 5-10% (en comparable) et un RN compris entre 5.0-5.5 MdE ' rajoute Oddo.



Suite à ces annonces, l'analyste est à neutre sur le titre avec un objectif de 112 E.



' Le groupe se défend bien, mais profite aussi d'éléments exceptionnels. En termes de valorisation nous estimons toutefois que le titre est cher à ce stade ' indique Oddo.



