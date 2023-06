Siemens : entrée en service d'un nouveau métro à Vienne

Siemens fait savoir que son premier métro X-Wagen circule désormais sur la ligne U3 du réseau de Vienne (Autriche).



Ce métro comporte un système numérique innovant d'information et de guidage des passagers avec des informations en temps réel au-dessus de chaque porte. Il est aussi doté d'un nouveau système de freinage sans air et d'une accessibilité optimale.



'En introduisant le métro X-Wagen, la ville de Vienne fait un grand pas vers l'avenir des transports numérisés', indique Albrecht Neumann, DG du 'Rolling Stock' chez Siemens Mobility.



'Malgré les circonstances difficiles de ces dernières années, nous avons fabriqué les trains dans les délais prévus dans notre usine de Vienne et nous serons également un bon partenaire fiable pour le service et la maintenance', a-t-il ajouté.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.