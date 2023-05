Siemens : fait une acquisition en Inde pour l'e-mobilité

Afin de répondre à la demande croissante d'infrastructures de recharge pour véhicules électriques (VE) en Inde, Siemens Limited a signé aujourd'hui un accord pour l'acquisition de la division VE de Mass-Tech Controls Private Limited, basée à Mumbai.



Cette division est spécialisée dans la conception, l'ingénierie et la fabrication d'une large gamme de chargeurs à courant alternatif et de chargeurs à courant continu d'une capacité de 30 à 300 kW pour diverses applications finales destinées aux véhicules électriques.



Le coût de l'acquisition est d'environ 4,3 millions d'euros sur une base sans trésorerie et sans dette et sous réserve d'autres ajustements mutuellement convenus entre les parties à la transaction.



La clôture de l'acquisition est soumise à la réalisation des conditions préalables convenues entre les parties et à l'obtention des approbations réglementaires, statutaires et autres requises.



Après l'acquisition, la division EV de Mass-Tech Controls sera entièrement intégrée à l'unité commerciale e-Mobility de Smart Infrastructure Business, Siemens Limited.



'Grâce à cette acquisition, nous disposons désormais d'une plateforme solide pour répondre aux besoins de nos clients avec des produits conçus et fabriqués localement', a déclaré Markus Mildner, directeur général de eMobility chez Siemens Smart Infrastructure.



