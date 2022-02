Siemens : hausse de 20% du résultat net à 1,8 MdsE

Le groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 16,497 milliards d'euros en hausse de 17% au 1er trimestre de l'exercice 2022. Les commandes du premier trimestre ont bondi de 52% d'une année sur l'autre, atteignant 24,2 milliards d'euros en hausse à deux chiffres dans toutes les activités industrielles.



Le bénéfice des activités industrielles a augmenté de 12% d'une année sur l'autre, à 2,5 milliards d'euros, et la marge bénéficiaire s'est établie à 15,7%. Le résultat net a progressé de 20% à 1,8 milliard d'euros, soit un bénéfice par action (BPA) de 2,05 euros.



' Pour l'exercice 2022, nous prévoyons une croissance moyenne à un chiffre du chiffre d'affaires comparable, nette des effets de conversion des devises et de portefeuille. Nous nous attendons à ce que cette croissance rentable de nos activités industrielles entraîne une augmentation du BPA, passant du résultat net avant comptabilisation de l'allocation du prix d'achat (BPA avant PPA) à une fourchette de 8,70 à 9,10 E, contre 8,32 E pour l'exercice 2021 ' indique le groupe.



