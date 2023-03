Siemens : investit 220 M$ dans une usine ferroviaire

Siemens Mobility va étendre son empreinte manufacturière en construisant une usine de fabrication avancée et de services ferroviaires d'une valeur de 220 millions de dollars à Lexington, en Caroline du Nord.



Grâce à cette capacité de production accrue, Siemens Mobility répondra à la demande croissante de transport ferroviaire de passagers en Amérique en produisant des trains de passagers parmi les plus innovants et les plus durables du marché nord-américain.



' Cette installation permettra de construire une technologie ferroviaire qui contribuera à transformer le quotidien de millions de passagers dans tout le pays, à l'heure où le pays connaît une résurgence des transports en commun et des voyages interurbains ', a déclaré Roland Busch, directeur général de Siemens.



L'usine de fabrication de voitures de voyageurs, ainsi que l'installation de révision des locomotives et des voitures de voyageurs, la première du genre, se trouveront sur un site de 80 hectares, ce qui permettra l'expansion future de l'installation. Elle commencera à fonctionner en 2024.



