Siemens : lance une coentreprise avec Desert Technologies

Siemens annonce avoir lancé Capton Energy, un coentreprise réalisée en partenariat avec Desert Technologies, une société saoudienne spécialisée dans le développement durable, dans le but de développer et investir dans des infrastructures solaires et intelligentes en Afrique, au Moyen-Orient et en Asie.



L'idée est de constituer un portefeuille d'investissements dans des projets d'une capacité totale de plus de 1 GW, soutenant ainsi les projets fournissant une énergie propre, fiable et abordable dans les zones qui en ont le plus besoin.



La société ciblera ainsi principalement les investissements dans des projets d'énergie solaire existants et nouveaux, généralement dans une gamme de 20 à 100 MW de capacité.



' Capton Energy est déjà avancé dans l'assemblage d'un pipeline d'investissements sur le thème de l'énergie solaire et est en discussion progressive pour lancer la levée de fonds inaugurale ', a déclaré Umer Ahmad, directeur général de Capton Energy.





Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.