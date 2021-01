Siemens : lance une nouvelle version de sa solution d'alarme

Siemens Smart Infrastructure a lancé une nouvelle version compacte de son système modulaire CerberusPACE, élargissant encore la gamme d'applications dans lesquelles la solution d'alarme vocale de sonorisation (PA/VA) peut être utilisée.



Ensemble, CerberusPACE Modular et Compact offrent une solution PA / VA complète, qui peut être intégrée à des systèmes de protection incendie et de gestion des dangers.



'Cela permet une personnalisation encore plus grande pour protéger des vies, des actifs et la continuité des activités', assure Siemens.



