Siemens : le bénéfice industriel un peu moins bon qu'attendu

Siemens a publié jeudi des résultats trimestriels légèrement inférieurs aux attentes et revu à la baisse son objectif de bénéfice annuel sous le coup de lourdes charges dans sa branche d'énergie.



Le géant allemand a fait état ce matin d'un résultat pour l'ensemble de ses activités industrielles en hausse de 27% à 2,9 milliards d'euros pour le trimestre clos fin juin, alors que le consensus visait trois milliards.



Son résultat net est néanmoins déficitaire à hauteur de 1,5 milliard d'euros, contre un profit net de 1,5 milliard d'euros un an plus tôt, en raison d'une provision pour dépréciation de 2,7 milliards d'euros passée sur sa division Siemens Energy.



Cette activité est plombée depuis plusieurs mois par les performances décevantes de Siemens Gamesa, sa filiale d'énergie éolienne confrontée à de sérieuses difficultés dans la réalisation de ses projets.



A données comparables, le chiffre d'affaires a progressé de 4% à 22 milliards d'euros, tandis que ses prises de commandes ont atteint 22 milliards, contre 20,5 milliard un an plus tôt.



Les analystes prévoyaient en moyenne un chiffre d'affaires de 15,5 milliards pour des commandes de l'ordre de 20 milliards.



Suite à la dépréciation de la valorisation de Siemens Energy, le groupe dit ne plus viser qu'un bénéfice par action (BPA) compris entre 5,33 et 5,73 euros sur l'ensemble de l'exercice, loin de la prévision de 8,70 à 9,10 euros qu'il avait établie précédemment.



En Bourse, le titre Siemens reculait de 2% à Francfort après cette publication, sous-performant un indice DAX en hausse de plus de 0,2%.



