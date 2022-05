Siemens : le deuxième trimestre déçoit, le titre chute

Siemens a annoncé jeudi un bénéfice opérationnel inférieur aux attentes au titre du deuxième trimestre de son exercice fiscal décalé sous le coup de charges liées à ses activités en Russie.



Le géant industriel allemand a fait état ce matin d'un résultat pour l'ensemble de ses activités industrielles de 1,8 milliard d'euros pour le trimestre clos le 31 mars, contre deux milliards un an plus tôt.



Les analystes prévoyaient en moyenne un bénéfice opérationnel de l'ordre de 2,4 milliards d'euros.



Le chiffre d'affaires total a augmenté de 7% à base comparable, à 17 milliards d'euros sur le trimestre, un peu au-delà du consensus qui visait 16,8 milliards d'euros.



Le groupe de Munich explique que ses résultats ont pâti de provisions pour dépréciations et d'autres charges pour un montant total de 600 millions d'euros passées en raison de la situation en Russie, essentiellement dans sa branche de systèmes de transport 'Mobility'.



Dans son communiqué, Siemens indique avoir amorcé une sortie en bon ordre de ses activités industrielles dans le pays en vue de se retirer à terme du marché russe.



Le groupe a par ailleurs confirmé ses objectifs pour l'ensemble de l'exercice 2021/2022 en cours, dont celui d'un chiffre d'affaires annuel en hausse de 6% à 8% à périmètre comparable.



Dans une note de réaction, les analystes d'Oddo BHF estiment toutefois que le consensus leur paraît désormais 'un peu haut', s'attendant à ce que le marché révise à la baisse ses prévisions de résultats de l'ordre de 4% à 5%.



Suite à cette publication, le titre décrochait justement de 4,5% dans les tout premiers échanges à la Bourse de Francfort, où le DAX cédait lui plus de 2%.



