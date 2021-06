Siemens : La valeur du jour en Europe SIEMENS relève son objectif de croissance et soigne ses actionnaires

Siemens soigne ses actionnaires. A l’occasion d’une journée Investisseurs, le géant industriel allemand a annoncé son intention de racheter jusqu’à 3 milliards d’euros de ses propres actions sur une période de 5 ans débutant lors de l’exercice fiscal 2022. En parallèle, le groupe a dévoilé de nouveaux objectifs financiers de moyen terme, qui seront notamment atteints via l’accélération dans le numérique. Si le titre Siemens a débuté la séance dans le vert, il recule désormais de 0,51% à 136,16 euros.



Dans le détail, sur une période de 3 à 5 ans débutant lors de l'exercice fiscal 2022, le groupe vise une croissance de ses revenus en comparable comprise entre 5% et 7%. Précédemment, Siemens évoquait une fourchette de 4%-5%.



S'agissant du bénéfice par action, il devrait croître d'un peu moins de 10% par an (" dans le haut d'une fourchette à un chiffre ").



Siemens souhaite également se développer sur des marchés adjacents attractifs via des acquisitions, à l'image de ce qu'il a fait avec Sypplyframe et Varian.



Concernant l'exercice fiscal en cours, Siemens vise un bénéfice net compris entre 5,7 et 6,2 milliards d'euros. Cette prévision inclut les coûts liés à l'intégration de Varian.



" Nous voulons accélérer encore notre croissance rentable et, dans le même temps, nous concentrer encore davantage sur notre free cash flow", a déclaré Ralf P. Thomas, le directeur financier de Siemens.