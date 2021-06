Siemens : collaboration industrielle renforcée avec BioNTech

Siemens a annoncé mercredi qu'il allait renforcer sa collaboration industrielle avec la société allemande de biotechnologie BioNTech.



Aux termes du partenariat, le conglomérat basé à Munich a été choisi pour fournir les derniers systèmes d'automatisation et de numérisation appelés à équiper les sites de production de BioNTech.



Le contrat doit notamment porter sur des logiciels de conception, de simulation et d'ingénierie ainsi que sur des technologies de contrôle des procédés.



L'accord intervient alors que Siemens a récemment permis à BioNTech de transformer son site existant de Marburg en un centre entièrement dédié à la fabrication de vaccins, et ce en seulement cinq mois.



BioNTech espère désormais lancer de nouveaux sites de production pour son vaccin contre le Covid-19 un peu partout à travers le monde, dont un projet d'usine actuellement conduit à Singapour.



