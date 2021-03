Siemens : lance 'MoComp', un catalogue consolidé

Siemens Mobility annonce le lancement de 'MoComp', un catalogue consolidé proposant à tous les clients la gamme complète de composants électriques et mécaniques, ainsi que des solutions système pour les véhicules ferroviaires.



'MoComp offrira aux fabricants de matériel roulant, aux équipementiers et aux opérateurs, la possibilité d'acquérir facilement des composants individuels et des systèmes entiers qui les aideront à optimiser et à améliorer les performances de leurs véhicules ferroviaires', a déclaré Albrecht Neumann, directeur général du matériel roulant chez Siemens Mobility.



